O Bayer Leverkusen deu um grande passo ao contratar Kennet Eichhorn, segundo informam vários meios de comunicação, incluindo a Sky Sports. O supertalento alemão despertou o interesse de muitos clubes de ponta da Europa, mas o jogador do Hertha BSC acabou optando por uma aventura em Leverkusen.

Eichhorn estava explicitamente na mira de vários clubes de ponta. Assim, o meio-campista defensivo, que disputou vinte partidas nesta temporada na segunda divisão da Alemanha, teria chamado a atenção de times como Manchester United, Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona.

Para surpresa de todos, Eichhorn provavelmente assinará um contrato até 2031 com o Leverkusen, que terminou nesta temporada na sexta colocação da Bundesliga. O Leverkusen, de onde o técnico Kasper Hjulmand provavelmente se despedirá, pode, portanto, se preparar para disputar a Liga Europa.

De acordo com diversos meios de comunicação, o Leverkusen está fazendo uso da cláusula de rescisão do contrato do jovem alemão. O valor exato ainda não é conhecido, mas, segundo informações, o Leverkusen pagará algo em torno de oito a nove milhões de euros.

Eichhorn, que passou pela base do Hertha, estreou-se no início desta temporada e, com exceção de uma lesão no tornozelo, foi titular regular do sétimo colocado da 2. Bundesliga.

O meio-campista impressionou em sua temporada de estreia, apesar da pouca idade. Eichhorn é um meio-campista habilidoso que, com sua técnica, dribles precisos e destreza, provou ser de grande valor para o time da capital alemã.

O Hertha esperava, nesta temporada — a terceira consecutiva na 2. Bundesliga —, disputar o acesso. No entanto, isso não aconteceu. Perderam-se muitos pontos, especialmente no final de 2025 e no início do novo ano civil. Além disso, o time sofreu quatro derrotas nos últimos seis jogos do campeonato.