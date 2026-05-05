Grandes clubes da Itália, Espanha e Portugal querem contratar jogadores do FC Utrecht

Grandes clubes da Espanha, Itália e Portugal estão de olho em Yannick Boerleider. O goleiro do FC Utrecht causou grande impressão recentemente na Algarve Elite Cup, segundo Matteo Moretto, do Marca.

Boerleider joga atualmente no FC Utrecht Sub-17, onde causou grande impressão na Algarve Cup, realizada em novembro passado.

O FC Utrecht ficou no grupo com Benfica, North York e HIK Hellerup e ficou em segundo lugar. No grupo seguinte, com Atlético de Madrid e FC Porto, os jogadores de Utrecht ficaram em terceiro lugar.

Boerleider também é, desde este ano, jogador da seleção sub-17 do Suriname.