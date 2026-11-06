A partida entre FC Dordrecht e NAC Breda, na noite de sexta-feira, ocorre em clima de grande tensão. A polícia já estava presente em grande número no M-Scores Stadion horas antes do início do jogo e chegou a acionar o Serviço de Desativação de Explosivos da Defesa (EOD).

Na sexta-feira, a polícia encontrou artefatos pirotécnicos no setor da torcida visitante do M-Scores Stadion. Em seguida, foi acionado o Serviço de Desativação de Explosivos da Defesa (EOD), que constatou se tratar de bombas de fumaça. Os explosivos foram então isolados e removidos com segurança.

Após a descoberta, a polícia fez uma busca minuciosa no estádio, também com o uso de cães farejadores. Constatou-se ainda que a marca central do campo do estádio, situado na Krommedijk, em Dordrecht, havia sido roubada.

Ao longo da tarde de sexta-feira, o complexo foi liberado novamente, e os preparativos para a partida puderam ser retomados. Até o momento, ninguém foi detido em relação aos incidentes.

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Além das bombas de fumaça encontradas, constatou-se que a marca central do campo também havia sido furtada. Segundo o Algemeen Dagblad, há suspeitas de que torcedores do NAC Breda possam estar envolvidos nos acontecimentos.

De acordo com o jornal, o episódio pode ter sido uma represália por acontecimentos de abril de 2024. Na ocasião, torcedores do FC Dordrecht picharam a sede da torcida do NAC Breda, após o que o prefeito Paul Depla decidiu que os torcedores do clube de Breda não poderiam comparecer à partida em Dordrecht.