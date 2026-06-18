Grande susto na partida entre Uzbequistão e Colômbia: cinegrafista é atingido com força por Abdukodir Khusanov

Um cinegrafista que cobria a partida da Copa do Mundo entre Uzbequistão e Colômbia foi atingido com muita força por Abdukodir Khusanov na quinta-feira. O zagueiro do Manchester City colidiu com o cinegrafista durante uma disputa de velocidade; o cinegrafista ficou caído no chão e recebeu atendimento imediato.

Após mais de meia hora de jogo na Cidade do México, Khusanov chegou atrasado a uma disputa de velocidade com Luis Díaz. O colombiano foi derrubado com força por Khusanov, que, além disso, não conseguiu mais desviar do cinegrafista que estava na linha lateral.

O impacto da colisão foi imediatamente perceptível, já que a imagem do cinegrafista em questão estava sendo transmitida ao vivo naquele momento.

Díaz sofreu com a entrada de Khusanov, mas o cinegrafista também demonstrava sentir muita dor e segurava a perna. Médicos e outros profissionais credenciados que estavam por perto correram imediatamente em sua direção.

Khusanov, que recebeu um cartão amarelo, e Díaz puderam retomar a partida. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu com o cinegrafista. O local na linha lateral onde ele e sua câmera estavam posicionados permaneceu vazio após o incidente polêmico.



