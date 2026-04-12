Grande surpresa... Será que o Al-Hilal vai perder Koulibaly nas eliminatórias da Elite da Ásia?

Reportagens divulgadas na noite deste domingo revelaram novos detalhes sobre a lesão do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, que joga pelo Al-Hilal saudita, antes da equipe disputar a fase decisiva da Liga dos Campeões da Ásia.

Está previsto que as partidas das fases eliminatórias da competição asiática sejam disputadas na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, a partir de amanhã, segunda-feira, quando serão disputados os confrontos das equipes do Oeste nas oitavas de final, que haviam sido adiados devido à guerra no Oriente Médio.

O Al-Hilal enfrentará o Al-Sadd do Catar amanhã, segunda-feira, além do confronto entre o Al-Ahli de Jeddah e o Al-Duhail do Catar, enquanto o Al-Ittihad enfrentará o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos na noite da próxima terça-feira.

Leia também... O caminho para o título... O Al-Nassr enfrenta o fantasma da primeira fase em uma missão suicida

Leia também... Mais do que um simples erro... O desastre da arbitragem abre fogo e ameaça o projeto do Al-Ahli saudita

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, a lesão de Kalidou Koulibaly pode afastá-lo das fases eliminatórias do campeonato asiático.

Por sua vez, o Al-Hilal informou em comunicado médico que “o jogador sofre de um hematoma no músculo coxal anterior e se juntará à delegação da equipe em Jeddah nas próximas horas para continuar o tratamento”.

A ausência de Koulibaly representará um duro golpe para os planos do técnico alemão Simone Inzaghi, especialmente por ele ser um dos principais pilares do Al-Hilal.