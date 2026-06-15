A seleção saudita se prepara para disputar uma de suas partidas mais difíceis na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, quando enfrentará a seleção do Uruguai na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pelo Grupo H.

A seleção saudita espera ter um início positivo contra um adversário com grande história na Copa do Mundo, especialmente porque o grupo também conta com as seleções da Espanha e de Cabo Verde, o que aumenta a importância de conquistar pontos logo no início da corrida pela classificação para a fase seguinte.

Mas, além dos aspectos técnicos, as condições meteorológicas se impuseram no cenário horas antes da partida, depois que as autoridades competentes da cidade de Miami emitiram alertas sobre uma forte onda de calor que atingirá a cidade durante todo o dia do jogo.

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De acordo com o jornalista Nawaf Al-Aqil, as temperaturas podem chegar a 33 °C, enquanto a alta umidade tornará o clima ainda mais difícil, fazendo com que os presentes sintam que a temperatura se aproxima dos 40 °C.

Ele acrescentou que o início da partida coincidirá com um clima quente e úmido, com previsão de temperatura em torno de 31 °C, além de 40% de chance de chuva, com possibilidade de tempestades acompanhadas de chuvas intensas e relâmpagos frequentes.

Os olhos permanecem voltados para a evolução do clima nas últimas horas antes do confronto, em meio a temores de que as condições meteorológicas afetem o andamento da partida, ou até mesmo atrasem seu início, caso as circunstâncias assim o exijam, em um confronto aguardado com grande entusiasmo pelos torcedores da seleção verde.