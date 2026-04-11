Grande surpresa... Novo paciente no Hospital Al-Hilal antes da partida contra o Al-Sadd

O Al-Hilal sofreu um novo revés antes do esperado confronto contra o Al-Sadd, marcado para a próxima segunda-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, em um momento extremamente delicado da temporada.

O Al-Hilal havia anunciado, há poucas horas, que os jogadores Mohammed Kano e Malcom de Oliveira sofreram lesões na coxa posterior, confirmando sua ausência na partida contra o Al-Sadd. Leia os detalhes

O Al-Hilal revelou, em um novo comunicado médico na noite deste sábado, que o senegalês Kalidou Koulibaly sofreu uma lesão no músculo anterior, ficando de fora da viagem com a delegação do time que se dirige a Jeddah.

O jogador passará por exames de imagem neste sábado à noite para avaliar a gravidade da lesão e determinar o tempo de afastamento, o que representa um golpe para os planos do técnico italiano Simone Inzaghi.

O Al-Hilal vem enfrentando uma série de baixas importantes, entre as quais se destacam Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash e Youssef Akchichik.