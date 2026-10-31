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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty
Christian Guinin
Traduzido por

Grande surpresa na votação da Bola de Ouro! Lionel Messi é o único a votar em um talento da Bundesliga

Bundesliga
Bayer Leverkusen
I. Maza
L. Messi

Na votação do Troféu Kopa, prêmio de melhor jogador sub-21, Lionel Messi surpreendeu ao votar em um talento da Bundesliga.

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A France Football, organizadora da votação, já divulgou os votos. Eles mostram que o astro argentino foi o único integrante do júri a incluir o jovem Ibrahim Maza, do Bayer Leverkusen, entre seus três candidatos ao Troféu Kopa.

O Troféu Kopa é concedido todos os anos ao melhor jogador com menos de 21 anos. Apenas ex-vencedores da Bola de Ouro têm direito a voto. Além de Messi, estão entre eles Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembele e os alemães Lothar Matthäus, Matthias Sammer e Karl-Heinz Rummenigge.

Enquanto a maioria dos jurados incluiu os jovens Lamine Yamal e Pau Cubarsi, do Barcelona, e Warren Zaire-Emery, do PSG, em seu top 3, Messi escolheu Maza, além de Lamine Yamal e Cubarsi, numa decisão um tanto surpreendente.

Não há mais detalhes sobre a escolha de Messi, mas é possível que o jogador de 20 anos do Leverkusen tenha impressionado o astro do Inter Miami no confronto direto durante a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-FREIBURGGetty Images
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31 de out. de 2026

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Como foi a temporada de Ibrahim Maza no Bayer Leverkusen até agora?

Na ocasião, as seleções de Messi e Maza, Argentina e Argélia, se enfrentaram na primeira partida do grupo J. O jovem da Bundesliga jogou 82 minutos, enquanto Messi foi substituído aos 80 minutos.

Em campo, porém, a partida reservou poucos momentos positivos para Maza: os norte-africanos perderam por 3 a 0 para os sul-americanos. Após uma vitória sobre a Jordânia e um empate com a Áustria, a Argélia ainda avançou aos 16 avos de final, fase em que perdeu por 2 a 0 para a Suíça.

Maza foi titular nas quatro partidas, mas não participou diretamente de nenhum gol. No Bayer 04 Leverkusen, por outro lado, as coisas vão bem melhor desde o verão. O jogador de 20 anos faz parte do grupo de titulares do novo técnico Carles Martinez.

Maza já disputou 11 partidas em todas as competições, com três gols e três assistências. Seu contrato com o Leverkusen, clube pelo qual joga desde o verão de 2025, vai até 2030.

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