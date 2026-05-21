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LONDON, ENGLAND - MARCH 23: Team photo of of England, Phil Foden, Jordan Pickford, Harry Maguire, John Stones, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Ben Chilwell, Kyle Walker, Decland Rice, Conor Gallagher, Ollie Watkins during the International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft match between England and Brazil at Wembley Stadium on March 23, 2024 in London, England v Brazil - International Friendly Copyright: xSebastianxFrejxImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Grande surpresa: jogador com 66 convocações pela seleção inglesa fica de fora da Copa do Mundo

Inglaterra
H. Maguire

Harry Maguire está, de forma bastante surpreendente, fora da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo. O técnico Thomas Tuchel só anunciará sua lista definitiva de 26 jogadores na sexta-feira, mas o zagueiro de 33 anos do Manchester United já confirmou que não viajará para a fase final do torneio no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Maguire, de 33 anos, reagiu com grande decepção à notícia. “Eu estava confiante de que poderia desempenhar um papel importante pelo meu país”, disse Maguire à talkSPORT. “Estou profundamente chocado e arrasado. Desejo tudo de bom aos meus compatriotas durante o torneio.”

O experiente jogador disputou 22 partidas na Premier League nesta temporada pelo Manchester United. Apesar de um período em que nem sempre tinha a vaga garantida no time titular, Maguire conseguiu voltar a chamar a atenção da seleção inglesa.

Em março passado, ele voltou a vestir a camisa da Inglaterra após um afastamento de um ano e meio. Desde sua estreia, Maguire acumulou um total de 66 partidas pela seleção, sendo duas durante a mais recente convocação sob o comando de Tuchel.

Durante essa série de partidas, ele chegou a usar a braçadeira de capitão por um breve período. Isso torna ainda mais surpreendente o fato de o experiente zagueiro ter acabado ficando de fora da seleção para a Copa do Mundo.

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A Inglaterra enfrentará Croácia, Gana e Panamá na fase de grupos da Copa do Mundo. A equipe de Tuchel é considerada uma das favoritas para chegar longe na competição, mas não contará com Maguire para isso.

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