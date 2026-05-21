Grande surpresa: jogador com 66 convocações pela seleção inglesa fica de fora da Copa do Mundo

Harry Maguire está, de forma bastante surpreendente, fora da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo. O técnico Thomas Tuchel só anunciará sua lista definitiva de 26 jogadores na sexta-feira, mas o zagueiro de 33 anos do Manchester United já confirmou que não viajará para a fase final do torneio no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Maguire, de 33 anos, reagiu com grande decepção à notícia. “Eu estava confiante de que poderia desempenhar um papel importante pelo meu país”, disse Maguire à talkSPORT. “Estou profundamente chocado e arrasado. Desejo tudo de bom aos meus compatriotas durante o torneio.”

O experiente jogador disputou 22 partidas na Premier League nesta temporada pelo Manchester United. Apesar de um período em que nem sempre tinha a vaga garantida no time titular, Maguire conseguiu voltar a chamar a atenção da seleção inglesa.

Em março passado, ele voltou a vestir a camisa da Inglaterra após um afastamento de um ano e meio. Desde sua estreia, Maguire acumulou um total de 66 partidas pela seleção, sendo duas durante a mais recente convocação sob o comando de Tuchel.

Durante essa série de partidas, ele chegou a usar a braçadeira de capitão por um breve período. Isso torna ainda mais surpreendente o fato de o experiente zagueiro ter acabado ficando de fora da seleção para a Copa do Mundo.

A Inglaterra enfrentará Croácia, Gana e Panamá na fase de grupos da Copa do Mundo. A equipe de Tuchel é considerada uma das favoritas para chegar longe na competição, mas não contará com Maguire para isso.