Grande surpresa: jogador avaliado em 92 milhões de euros não foi convocado para a Copa do Mundo

Jhon Durán não foi convocado para a seleção colombiana. O atacante do Zenit de São Petersburgo não participará, portanto, da Copa do Mundo no mês que vem.
O técnico Néstor Lorenzo divulgou na noite de segunda-feira a lista de convocados para a Copa do Mundo. Durán brilhou pela ausência na lista de 26 jogadores.
O jogador, que disputou 17 partidas pela seleção colombiana, foi considerado por muito tempo o maior talento do país, mas tem apresentado um desempenho muito abaixo do esperado nos últimos anos.
Durán teve sua grande chance no Chicago Fire FC, que o vendeu ao Aston Villa em 2023 por uma quantia recorde de 29,5 milhões de euros.
No Aston Villa, ele causou grande impressão. Tanta impressão que o Al-Nassr decidiu contratá-lo por 92 milhões. No Al-Nassr, porém, após meia temporada já não havia mais lugar para ele.
Então, o clube saudita decidiu emprestá-lo. Primeiro ao Fenerbahçe e, nesta temporada, ao Zenit. Na Turquia, ele marcou cinco gols em meio ano.
Na Rússia, as coisas ainda não estão indo muito bem. Nos últimos seis meses, ele atuou apenas nove vezes pelo Zenit. Marcou dois gols pelo clube.
Devido a esta temporada medíocre, o técnico da seleção decidiu não convocá-lo. Lorenzo preferiu Luis Suárez (Sporting Portugal) e Jhon Córdoba (FK Krasnodar).