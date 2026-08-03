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Grande surpresa: Diomande carrega no bolso a chave da fuga para o Real Madrid!

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Y. Diomande
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As regras a seu favor

A transferência do astro marfinense Yan Diomande, do Leipzig, da Alemanha, para o Real Madrid entrou em um túnel escuro de complicações jurídicas, duas semanas após o clube merengue anunciar seu interesse oficial pelo jogador, uma vez que um acirrado conflito eclodiu entre duas agências que disputam o direito de representá-lo, o que levantou questionamentos sobre o destino do negócio e o quanto essa divergência pode afetar sua conclusão.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", fontes jurídicas próximas à Federação Internacional de Futebol (Fifa) encerraram a polêmica, afirmando que o órgão administrativo do futebol mundial não tem poderes para intervir em disputas relacionadas a comissões de agências de jogadores, apontando que esse assunto deve ser resolvido diretamente entre as partes envolvidas e que não afetará de forma alguma a transferência do jogador para o Real Madrid.

As mesmas fontes esclareceram que o negócio será concluído assim que o clube alemão registrar o jogador internacionalmente, para que, em seguida, sejam finalizados os procedimentos para a obtenção da licença de jogo com o clube merengue, ressaltando que os regulamentos da Fifa são claros a esse respeito e que todo jogador tem o direito de exercer seu direito de transferência sem obstáculos.

Nesse sentido, as fontes apontaram que a Fifa já havia confirmado esse princípio no caso do jogador francês Lassana Diarra, e que ele é considerado o princípio orientador fundamental nos regulamentos da entidade internacional há anos, o que concede aos jogadores proteção jurídica completa em caso de disputas semelhantes.

As fontes foram ainda mais longe, afirmando que, caso o jogador decida rescindir seu contrato com o clube alemão de forma unilateral, a Fifa lhe concederá imediatamente o direito de se transferir para jogar na capital espanhola, sendo que o valor que o jogador pagará ao clube alemão como compensação por essa rescisão será uma questão totalmente separada de seu direito garantido de jogar.

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A origem da crise remonta a uma acirrada divergência entre Max Gradel e sua empresa "Maxidel Management", que supervisionou a transferência do jogador do Leganés, da Espanha, para o Leipzig há um ano, e a agência "Roc Nation", que atualmente administra os negócios de Diomande e representa também o astro brasileiro Vinícius Júnior.

Segundo fontes bem informadas, a empresa "Maxidel" entrou com uma ação judicial na Federação Internacional de Futebol, baseada em uma suposta quebra de contrato, depois que o clube alemão negociou com a agência "Roc Nation" sem consultá-la, o que acendeu o estopim do conflito e mergulhou o negócio em um redemoinho jurídico complexo.

Diomande, de 23 anos, é considerado um dos talentos emergentes mais promissores do futebol europeu, após uma temporada excepcional com o Leipzig no Campeonato Alemão, o que fez dele um alvo principal do Real Madrid para reforçar seu ataque e compensar a saída de alguns de seus astros.

Apesar das complicações jurídicas atuais, o negócio parece a caminho de ser concluído nos próximos dias, especialmente com as afirmações decisivas da Fifa de que a transferência não será afetada pelo conflito em curso entre as agências, em um dossiê considerado um dos mais quentes do atual mercado de transferências de verão.

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