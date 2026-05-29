Grande surpresa com a inclusão do jogador com 23 convocações para a seleção holandesa na lista de convocados para a Copa do Mundo

Martijn Krabbendam tem suas dúvidas quanto à presença de Jurriën Timber na seleção definitiva da Holanda para a Copa do Mundo. O analista da seleção holandesa não ficaria surpreso se o versátil zagueiro do Arsenal acabasse ficando de fora.

“Simplesmente não consigo imaginar que Timber vá junto”, afirma Krabbendam no podcastVI Oranje. “Não consigo imaginar isso. Depois de tanto tempo sem jogar.”

Timber, que não joga desde meados de março, foi levado pelo Arsenal a Budapeste para a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. “Ontem ou hoje você participa do primeiro treino em grupo, depois de tanto tempo. Então, por cortesia, você vai junto para a final. Mas Arteta não vai colocá-lo em campo, vai? A menos que o PSG esteja ganhando por 4 a 0 ou algo assim.”

“Não consigo imaginar isso. E aí você chega sem minutos de jogo em um acampamento desses”, suspira o cético Krabbendam. “Talvez você jogue contra a Argélia, mas também não por muito tempo. O Uzbequistão é a próxima possibilidade. E aí o Japão já está na agenda.”

“Então, para quando você vai deixar o Timber em forma?”, pergunta em voz alta o torcedor da seleção holandesa da VI. “É nisso que estou pensando. O que seria prático e o que seria inteligente?”

Timber perdeu os amistosos internacionais de março contra a Noruega e o Equador. A última partida internacional do jogador do Arsenal remonta a novembro do ano passado, quando a Lituânia foi derrotada por 4 a 0.