A seleção egípcia deu um grande salto no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA), alcançando sua melhor posição em nove anos, após seus resultados notáveis na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia se classificou para as oitavas de final do torneio pela primeira vez em sua história, após vencer a Austrália nos pênaltis (4 a 2), após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

A seleção dos Faraós subiu para a 24ª posição no ranking provisório da FIFA durante o torneio, com 1.597,04 pontos, após conquistar 12,34 pontos pela classificação às custas da Austrália.

Desde o início da Copa do Mundo de 2026, a seleção árabe subiu cinco posições até o momento, tendo começado o torneio na 29ª posição.

Essa subida se deveu à vitória sobre a Nova Zelândia — a primeira da história da seleção em uma Copa do Mundo —, além dos empates com a Bélgica e o Irã, que estão à sua frente no ranking.

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A seleção egípcia não alcançava essa posição desde julho de 2017, quando também ocupava o 24º lugar, com 886 pontos.

Espera-se que a seleção egípcia dê um grande salto caso supere o obstáculo da Argentina, segunda colocada no ranking, quando as duas equipes se enfrentarem nas oitavas de final da Copa do Mundo na próxima terça-feira.

Vale lembrar que o ranking atual é provisório, e a FIFA deve divulgar o ranking mensal oficial no dia 20 de julho, um dia após o término da Copa do Mundo.