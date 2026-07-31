A torcida do Al-Ahli, da Arábia Saudita, iniciou uma ampla campanha para pedir a contratação do técnico alemão Sebastian Hoeneß, treinador do Stuttgart, após a renúncia surpreendente de seu compatriota Matthias Jaissle do comando do clube.

A renúncia de Jaissle veio em um momento extremamente delicado, antes do início das competições da nova temporada, colocando a diretoria do Al-Ahli diante de um grande desafio: contratar um novo treinador em um curto período de tempo.

Nas redes sociais, os torcedores do Al-Ahli lançaram a hashtag "#Hoeneß_pedido_ahlawi", pedindo à diretoria do clube que se movimente para contratar o técnico do Stuttgart, que goza de grande reputação após os êxitos que conquistou no Campeonato Alemão nas últimas temporadas.

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O desejo da torcida também se baseia na existência de uma relação anterior entre Hoeneß e Jaissle, já que este último trabalhou como seu auxiliar na equipe sub-16 do Leipzig, antes de iniciar sua carreira de treinador, que mais tarde o levou a comandar o Al-Ahli da Arábia Saudita.

A torcida do clube considera que Hoeneß possui a personalidade e o estilo adequados para dar continuidade ao projeto técnico iniciado por Jaissle, especialmente por adotar um futebol ofensivo e moderno, alinhado à identidade do time e às ambições de seus torcedores.

Até o momento, não houve qualquer comentário oficial da diretoria do Al-Ahli sobre a identidade do novo treinador, enquanto crescem rapidamente os apelos da torcida para resolver a questão antes do início da temporada, a fim de que o time não seja afetado pela fase de vazio técnico.