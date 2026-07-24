Relatos da imprensa turca revelaram um desenvolvimento decisivo nas negociações do Besiktas com Mohamed Salah, capitão da seleção do Egito e estrela do Liverpool.

Relatos anteriores tinham indicado que o negócio enfrentou um impasse devido à exigência do agente de Mohamed Salah de receber uma comissão no valor de 7,5 milhões de euros, o que provocou uma desaceleração nas negociações entre as duas partes.

Segundo o que mencionou o fiável jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, através da sua conta na rede social "X", Ramy Abbas, agente de Mohamed Salah, reduziu as suas exigências relativas ao valor da comissão, de 7,5 milhões de euros.

Sabuncuoglu esclareceu que, com isso, o montante se aproxima significativamente do número oferecido pelo presidente do Besiktas, Serdal Adali, num passo que aproximou as duas partes de chegar a um acordo final.

O Besiktas continua a intensificar as suas negociações para fechar o negócio nos próximos dias, num acordo que se espera ser o mais destacado da história do campeonato turco caso venha a ser anunciado oficialmente.

Este desenvolvimento surge após semanas de contactos contínuos entre a direção do clube turco e os representantes do jogador, com o Besiktas a colocar a contratação de Salah no topo das suas prioridades para reforçar as fileiras da equipa na nova temporada.