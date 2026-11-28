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O Barcelona recebeu três boas notícias sobre lesões antes da visita ao Deportivo A Coruna pelo Campeonato Espanhol, no domingo: Lamine Yamal, Rodri e Andreas Christensen estão liberados para voltar. Hansi Flick, porém, ainda terá problemas para escalar o time por causa de novas lesões e de uma suspensão.

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Barcelona recupera três jogadores antes de enfrentar o Deportivo

Yamal, Rodri e Christensen voltam a ser opções para o Barcelona na partida fora de casa contra o Deportivo, no domingo. Os retornos chegam em boa hora para o time catalão após uma sequência exigente de jogos. Yamal ficou fora da vitória sobre o Sabah pela Champions League no meio da semana, em Baku, no Azerbaijão, devido a um problema no tornozelo . A partida daquela longa viagem foi a primeira que o adolescente perdeu pelo Barcelona em toda a temporada.

Rodri também se recuperou da lesão na parte posterior da coxa sofrida na vitória sobre o Aston Villa em 3 de novembro. O meio-campista perdeu os últimos três jogos do Barcelona e duas partidas da Espanha durante a Data Fifa de novembro. Christensen, por sua vez, retorna após ficar fora de dois jogos por um problema na panturrilha.

Flick confirma retornos, mas enfrenta novas baixas por lesão

Flick confirmou no sábado que os três jogadores estão prontos para entrar em campo. O técnico do Barcelona, porém, também terá de lidar com novas ausências: Alejandro Balde e Marc Bernal estão fora.

"Rodri, Andreas e Lamine viajam conosco e podem jogar", disse Flick aos jornalistas. "Marc está com alguns problemas, não é uma lesão grave. Precisamos avaliar. Mas ele está fora contra o [Deportivo] e talvez também no próximo jogo, contra o Atlético [de Madrid]."

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Suspensão de Fermín abre espaço para Olmo

A rápida recuperação de Yamal é fundamental para o Barcelona. Antes do meio da semana, ele havia sido titular em todos os jogos do Campeonato Espanhol e da Champions League, com 13 gols e 13 assistências em 17 partidas. Rodri também era presença constante no time e disputou 14 jogos consecutivos antes da lesão. Christensen, por outro lado, jogou apenas 30 minutos contra o Atlético de Madrid no início deste mês.

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Além de Xavi Espart e Roony Bardghji, ausentes há mais tempo, o Barcelona também não conta com Fermin Lopez. O meio-campista cumpre suspensão de dois jogos após receber um cartão vermelho contra o Villarreal no último fim de semana, abrindo espaço para Dani Olmo.

Semana decisiva pela frente para o time de Flick

O Barcelona visita o Deportivo no domingo com o objetivo de aproveitar o retorno de Yamal e Rodri às opções para o time titular. Com vários jogadores indisponíveis, Flick dependerá bastante dos titulares que estão em condições de jogo para conquistar os três pontos.