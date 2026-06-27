Grande reestruturação... O Real Madrid coloca quatro jogadores à venda

O Real Madrid se prepara para uma ampla reestruturação em seu elenco durante a atual janela de transferências de verão, tendo colocado quatro jogadores na lista de vendas com o objetivo de arrecadar entre 135 e 150 milhões de euros para financiar novas contratações solicitadas pelo técnico José Mourinho, em uma medida que reflete a vontade do presidente Florentino Pérez de reestruturar radicalmente o time.

O site “Defensa Central”, próximo ao clube real, revelou que o Real Madrid busca vender Raúl Asensio, Fran García, Camavinga, e Gonzalo García, após já ter arrecadado milhões de euros com a transferência de Nico Paz, no âmbito de um plano ambicioso para reinvestir os recursos na contratação de um zagueiro central de alto nível e de um meio-campista criativo, sem descartar a contratação de um novo atacante.

O processo de renovação já começou efetivamente ontem, sexta-feira, com a saída de Dani Ceballos após um acordo entre as partes para rescindir seu contrato, já que o clube preferiu se livrar de seu salário e dispensá-lo sem compensação financeira, em uma medida que vem na esteira das saídas anteriores de David Alaba e Dani Carvajal.

O Real Madrid avalia Raúl Asensio, jogador formado na base e natural das Ilhas Canárias, em cerca de 25 milhões de euros, embora sua transferência seja considerada uma das mais complexas devido ao seu alto salário após a recente renovação de contrato, especialmente depois que Mourinho lhe comunicou abertamente que ele não faz parte de seus planos futuros.

Já Fran García, cujo valor o clube estima em 20 milhões de euros, enfrenta uma situação semelhante, embora seu salário seja um pouco menor; já no caso de Camavinga, o problema tem duas vertentes: a recusa do francês em sair e seu salário exorbitante, que constitui um obstáculo para muitos clubes interessados, já que o clube avalia seu valor em cerca de 50 milhões de euros.

Por outro lado, Gonzalo García é o que está mais próximo de sair entre os quatro, já que possui ofertas concretas e seu salário é relativamente baixo, enquanto o Real Madrid avalia seu valor em cerca de 40 milhões de euros, embora sua saída não seja tão certa quanto a dos outros jogadores dos quais Mourinho quer se livrar a qualquer custo.

Pérez está ciente de que precisa se desfazer desses jogadores para continuar melhorando o time de forma a satisfazer Mourinho, mas a saída de três jogadores formados na base representa um grande desafio na montagem do elenco definitivo, especialmente com o fechamento do mercado de transferências se aproximando em apenas dois meses.