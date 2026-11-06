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Jobe Bellingham foi convocado pela primeira vez na carreira para a seleção principal da Inglaterra. Com isso, Thomas Tuchel reconheceu a clara evolução do inglês no BVB.

Desde o início da temporada, Bellingham se tornou indispensável no meio-campo em Dortmund e, recentemente, apresentou excelente desempenho ao lado de Joey Veerman, enquanto Felix Nmecha, por exemplo, teve atuações mais fracas.

Bellingham fez recentemente sua melhor partida até agora com a camisa aurinegra no confronto de destaque contra o Bayern de Munique, em que foi muito ativo e levou perigo ao ataque várias vezes (nota 2 do SPOX).

"Fisicamente, ele está realmente em um nível altíssimo. E isso é visível", elogiou o diretor esportivo Ole Book após a partida. "Ele consegue competir de igual para igual e também entrar no ritmo dos jogos. E ainda tem energia para jogar com precisão mesmo quando a partida se prolonga um pouco." "Nas primeiras jogadas, todos os jogadores desse nível conseguem fazer isso. Mas ele consegue correr muito durante o jogo inteiro e, ainda assim, jogar futebol com precisão", acrescentou o dirigente de 40 anos. Bellingham é um jogador "para os grandes palcos". O jovem provou isso contra o Bayern de Munique.

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Tuchel mantém linha dura com estrelas da Inglaterra

A recompensa pela clara evolução de Bellingham em comparação com sua primeira temporada em Dortmund: pela primeira vez, ele se juntará ao irmão Jude na seleção inglesa. Até agora, Jobe havia atuado apenas pela seleção sub-21.

Próximas partidas ING Liga das Nações A 14:45 CRO

"Ele terá a oportunidade de se juntar ao grupo e deixar uma impressão na seleção principal. Já disputou muitos jogos e está em boa forma no Dortmund. Por isso, merece estar conosco", explicou Tuchel sobre a convocação do jogador de 21 anos para as partidas da Liga das Nações contra a Croácia (12 de novembro) e a Espanha, campeã mundial (15 de novembro).

Além da convocação de Bellingham, Tuchel manteve sua linha dura, que não poupa nem nomes de peso. Phil Foden, do Manchester City, e Cole Palmer voltaram a ficar fora da lista de Tuchel. Trent Alexander-Arnold, cuja exclusão da Copa do Mundo foi motivo de intenso debate na Inglaterra, por sua vez, foi convocado novamente.