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Jobe Bellingham foi convocado pela primeira vez na carreira para a seleção principal da Inglaterra. Com isso, Thomas Tuchel reconheceu a clara evolução do inglês no BVB.

Em Dortmund, Bellingham se tornou indispensável no meio-campo desde o início da temporada e, recentemente, vem mostrando excelente forma ao lado de Joey Veerman, enquanto Felix Nmecha, por exemplo, teve atuações abaixo do esperado.

Bellingham fez recentemente sua melhor partida até agora com a camisa aurinegra no confronto de destaque contra o Bayern de Munique. Ele foi muito ativo e levou perigo ao ataque em várias ocasiões (nota 2 do SPOX).

"Fisicamente, ele está realmente em um nível altíssimo. E isso dá para ver", elogiou o diretor esportivo Ole Book após a partida. "Ele consegue acompanhar o ritmo, consegue se adaptar aos jogos. E ainda tem energia para continuar jogando com precisão, mesmo quando a partida se prolonga um pouco." "Nas primeiras situações, todos os jogadores desse nível conseguem fazer isso. Mas ele consegue correr muito durante o jogo inteiro e, ainda assim, jogar futebol com precisão", acrescentou o dirigente de 40 anos. Bellingham é um jogador "para os grandes palcos", afirmou. O jovem mostrou isso contra o Bayern de Munique.

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Tuchel mantém postura rigorosa com astros da Inglaterra

A recompensa pela clara evolução de Bellingham em comparação com sua primeira temporada em Dortmund: pela primeira vez, ele se juntará ao irmão Jude na seleção inglesa. Até agora, Jobe havia atuado apenas pela equipe sub-21.

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"Ele terá a oportunidade de se juntar ao grupo e causar uma boa impressão na equipe principal. Já disputou muitos jogos e está em boa forma no Dortmund. Por isso, merece estar conosco. É uma bela história ter os dois irmãos convocados", explicou Tuchel sobre a convocação do jogador de 21 anos para as partidas da Liga das Nações contra a Croácia (12 de novembro) e a Espanha, campeã do mundo (15 de novembro).

Além da convocação de Bellingham, Tuchel manteve sua postura rigorosa, que não poupa nem mesmo nomes de destaque. Phil Foden, do Manchester City, e Cole Palmer voltaram a ficar fora da lista de Tuchel. Trent Alexander-Arnold, cuja exclusão da Copa do Mundo foi debatida intensamente na Inglaterra, voltou a ser convocado.

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A lista é liderada por Kane, astro do Bayern de Munique, que está perto de um recorde. Com 125 partidas pela seleção, Kane ainda está empatado com o ex-goleiro Peter Shilton e deve se tornar o recordista isolado já em novembro. "O que ele está fazendo é incrível", disse Tuchel sobre Kane: "Ele ganha merecidamente o Ballon d'Or e, em sua próxima partida pela Inglaterra, se tornará o jogador com mais jogos pela seleção, com 126 atuações. Isso demonstra seu profissionalismo e sua atitude."