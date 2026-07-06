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Jordan HendersonDavid Ornstein
Wessel Antes

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Grande preocupação com Jordan Henderson: ex-jogador do Ajax se lesiona após o jogo entre México e Inglaterra

México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo
Brentford
J. Henderson

Jordan Henderson sofreu uma lesão inusitada após a emocionante partida da Copa do Mundo entre México e Inglaterra (2 a 3). O ex-jogador do Ajax caiu sobre os painéis publicitários do Estádio Azteca enquanto comemorava a vitória.

Henderson, de 36 anos, não entrou em campo contra o México, mas comemorou depois do jogo a classificação dos Three Lions para as quartas de final.

Na manhã desta segunda-feira, há grande preocupação com o experiente meio-campista. Henderson queria se juntar aos companheiros após o apito final e, para isso, escalou um painel publicitário, mas acabou caindo sobre o braço.

Vários meios de comunicação ingleses, incluindo o The Independent e o The Mirror, falam de uma “lesão bizarra”. Henderson permaneceu no chão com muita dor.

Inicialmente, Henderson recebeu atendimento médico em campo. Em seguida, foi retirado de maca, usando uma máscara de oxigênio.

Por fim, Henderson foi levado ao hospital para tratamento adicional. Na Inglaterra, teme-se que o experiente jogador do Brentford não volte mais a entrar em campo.

O técnico da seleção, Thomas Tuchel, já confirmou que a situação não parece boa para Henderson, que sofreu uma lesão grave no pulso.

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