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O Match Centre da Premier League divulgou um comunicado oficial para explicar por que não foi marcado pênalti após o claro toque de mão de Viktor Gyökeres, nos acréscimos do empate por 2 a 2 entre Arsenal e Manchester City.

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O lance aconteceu nos acréscimos, quando o Manchester City cobrou um escanteio. Josko Gvardiol subiu e cabeceou, e a bola bateu nas mãos de Viktor Gyökeres dentro da área. Os jogadores do City pediram pênalti, sobretudo porque o atacante impediu uma bola que ia em direção ao gol.

O VAR entrou em ação para revisar o lance, e o árbitro se comunicou com a cabine do VAR para verificar se havia infração. A decisão final, porém, foi manter o jogo seguindo, sem marcação de pênalti, já que a arbitragem considerou que o braço de Gyökeres estava em posição natural enquanto ele tentava disputar a bola.

O Match Centre da Premier League não perdeu tempo em defender a decisão e escreveu em comunicado: "A decisão do árbitro de não marcar pênalti para o Manchester City por um possível toque de mão de Gyökeres foi checada e confirmada pelo árbitro assistente de vídeo (VAR)".

Também foi divulgada a transcrição do diálogo entre o árbitro e seu assistente no VAR.

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O árbitro John Brooks disse: "Talvez a bola tenha batido em uma mão. Não acho que tenha sido intencional". O árbitro de vídeo Darren England respondeu: "É a mão esquerda, a mão esquerda, recolhida para dentro".

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Essa explicação, no entanto, não convenceu várias figuras importantes. Ian Wright, ex-jogador do Arsenal, questionou: "Eles chegaram a ver a mão direita?"

O árbitro Brooks teve uma tarefa difícil durante toda a partida. Jurriën Timber escapou, de forma polêmica, do cartão vermelho após ser acusado de puxar o cabelo de Jérémy Doku.

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Mas o lance do toque de mão se mostrou o mais decisivo, já que o Arsenal conseguiu segurar o empate depois de ter ficado atrás no placar duas vezes no Emirates Stadium.

Empate eletrizante entre Arsenal e Manchester City

O duelo entre Arsenal e Manchester City terminou empatado por 2 a 2 , no Emirates Stadium, na noite de domingo, pela 12ª rodada da Premier League. A partida teve quatro gols e reviravoltas emocionantes, e os dois times ficaram com apenas um ponto na briga pelo título.

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O jogo começou em ritmo intenso dos dois lados. As equipes dividiram o controle das ações no primeiro tempo, embora as investidas do Manchester City tenham sido mais perigosas contra o gol dos donos da casa, até que cada time conseguiu marcar e a etapa inicial terminou empatada por 1 a 1.

Erling Haaland abriu o placar para o Manchester City aos 34 minutos, ao receber um cruzamento rasteiro de Josko Gvardiol dentro da área, dominar a bola e finalizar com sucesso para as redes do goleiro David Raya.

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O Arsenal não demorou a responder: Kai Havertz empatou aos 40 minutos, depois que Christos Tzolis cruzou para a área e Mikel Merino ajeitou de cabeça para o atacante alemão, que mandou a bola para as redes e deixou tudo igual.

No início do segundo tempo, o Manchester City voltou a ser perigoso rapidamente e retomou a vantagem aos 48 minutos, com Enzo Fernández. O lance começou com uma ótima jogada individual do marroquino Ayoub Bouaddi, que roubou a bola de Martin Ødegaard no meio-campo, avançou driblando Noni Madueke e deu um passe preciso para o companheiro argentino, que balançou as redes de Raya.

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O Arsenal manteve a pressão sobre a defesa do Manchester City e ameaçou o gol de Gianluigi Donnarumma em várias tentativas, aproveitando o recuo do time visitante, até que, aos 83 minutos, Jurriën Timber marcou o gol de empate do Arsenal.