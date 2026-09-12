O ex-jogador do Dortmund marcou aos 72 minutos, com um bonito chute de longa distância, para definir o empate por 1 a 1. No entanto, ainda mais espetacular do que o gol foi a sua comemoração: primeiro, ele levou as mãos aos ouvidos diante dos torcedores do Strasbourg, como se quisesse dizer "Não consigo ouvir vocês!". Depois, Brunner fez com uma das mãos um gesto como se estivesse cortando a própria garganta, ainda na direção da torcida da casa.

Antes disso, houve vaias altas e insultos vindos das arquibancadas, como Brunner relatou mais tarde.





"Eles falaram sobre a minha família, sobre a minha mãe, sobre o meu pai. Eu conseguia vê-los", disse o jogador de 20 anos, segundo a L'Equipe, na zona mista. "Depois do gol, as emoções estavam à flor da pele, especialmente depois de um gol como esse. Eu não queria ser desrespeitoso. Isso aconteceu no calor do momento. Eu não diria que me arrependo, mas essa não era a mensagem que eu queria passar. Foi mal interpretado. O que eu queria dizer era: 'Que gol, acabou.'"

Paris Brunner corre risco de punição pelo gesto; situação é incerta

Se Brunner será punido ou não pelo gesto depende de o árbitro da partida mencionar a cena na súmula. Em campo, o atacante alemão saiu sem consequências.

O AS Monaco ocupava na noite de sábado a primeira colocação da tabela, com dez pontos em quatro jogos. Três dos seis gols da equipe monegasca na temporada foram marcados por Brunner, formado no Borussia Dortmund e campeão mundial e europeu com a seleção sub-17 da Alemanha em 2023. No entanto, ele não conseguiu se firmar entre os profissionais do BVB. Em vez disso, foi para o Monaco no verão de 2024. Neste verão, parece que ele finalmente conseguiu se firmar esportivamente no Principado. Agora, porém, provoca repercussão com a sua comemoração.