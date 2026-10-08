Hiroki Ito teve na recém-encerrada pausa para jogos de seleções uma bem-vinda mudança de ares. O zagueiro de 27 anos atuou nas quatro partidas da seleção japonesa, e em três delas inclusive foi titular. Em um mini torneio amistoso chamado Kirin Cup, converteu sua cobrança na disputa de pênaltis da semifinal contra o Equador. Também jogou os 90 minutos na vitória na final sobre a Nova Zelândia logo em seguida. No total, Ito somou 288 minutos em campo.

Em comparação, seu retrospecto após sete jogos oficiais pelo Bayern de Munique: dez minutos, saindo do banco na Champions League, na vitória por 5 a 0 sobre o FK Bodö/Glimt, quando a partida já estava há muito decidida. Na lateral esquerda, o técnico Vincent Kompany confia alternadamente no ressurgente Alphonso Davies, no reforço Nathaniel Brown ou em Josip Stanisic. Na zaga, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Min-Jae Kim se revezam. Para Ito, Kompany parece não ter mais utilidade.

Ao lado de Sacha Boey, candidato à venda e ainda nem utilizado, Ito é um dos apenas dois jogadores de linha experientes no pequeno elenco de Munique que, até aqui, estão praticamente excluídos da ampla rotação constante de Kompany. Dezoito jogadores já receberam ao menos 166 minutos em campo. Serge Gnabry deve em breve se juntar a esse seleto grupo. O jogador de 31 anos havia comemorado seu retorno pouco antes da pausa para jogos de seleções e, por último, já entrou em campo três vezes pela seleção da Alemanha.

Como foram as duas primeiras temporadas de Hiroki Ito no Bayern de Munique?

Ito se transferiu em 2024 do Stuttgart para o Bayern de Munique pela multa rescisória fixada em 23,5 milhões de euros. Por causa de duas fraturas no metatarso, ficou inicialmente fora por quase um ano e meio, com uma breve interrupção no período. Em novembro passado, finalmente voltou, e a cúpula esportiva celebrou em uníssono seu retorno como uma "nova contratação interna".

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Na parte restante da temporada, Ito também passou a atuar com regularidade (23 jogos oficiais) e se firmou como um jogador confiável de rotação. Ora pela esquerda em uma linha de quatro, ora pelo centro. Na reta final da Bundesliga, que já estava decidida, Ito era praticamente nome certo, tendo iniciado cinco dos últimos seis jogos. Na final da Copa da Alemanha contra o Stuttgart, ao menos entrou no decorrer da partida.

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Hiroki Ito pode deixar o Bayern de Munique no inverno

No verão, o clube de Munique contratou Nathaniel Brown, da Eintracht Frankfurt, por 50 milhões de euros, um novo lateral-esquerdo capaz de atuar em diferentes funções, mas também se desfez de Raphael Guerreiro. O futuro de Ito no Bayern de Munique já estava em dúvida naquela época, apesar do contrato até 2028, mas os dirigentes do clube se manifestaram de forma contraditória.

O diretor esportivo Max Eberl se mostrou aberto no fim de julho a uma venda de Ito: "Se Hiroki pensar em uma transferência, porque ele próprio perceber que ficará difícil, então vamos tratar disso." A princípio, nada apontava nessa direção, além disso ele atuou em cinco dos seis amistosos de pré-temporada e, no ensaio geral contra o Heidenheim, foi inclusive o único jogador de linha do Bayern de Munique a atuar os 90 minutos.

Pouco antes do fim da janela de transferências, Ito passou então a ser repentinamente ligado a uma transferência para o Ajax, mas ela não se concretizou. Em seguida, o diretor Christoph Freund disse ao Bild: "Nunca foi nossa grande intenção abrir mão de Hiroki. Ele é um jogador importante, que agora também voltou a estar realmente em forma por um período mais longo."

Na equipe de Kompany, porém, Ito atualmente está de fato tão longe de ser "importante" quanto o Japão está de Munique. Sua situação provavelmente só mudará em caso de ausência de um ou mais rivais. Caso contrário, o Bayern de Munique vai trabalhar intensamente no inverno para vender Ito.