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Sabri LamouchiGetty
Siep Engelen

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Grande pânico na seleção adversária da Holanda na Copa do Mundo: “Não consigo ver nada de positivo, isso é um pesadelo!”

Holanda
Tunísia
Copa do Mundo

A seleção holandesa não é a única a viajar para a Copa do Mundo com alguma preocupação. Na Tunísia, o alarme está em nível um, segundo as palavras do técnico Sabri Lamouchi. 

No sábado à tarde, a Tunísia disputou um amistoso contra a Bélgica em Bruxelas, mas o jogo acabou sendo um “pesadelo”. Durante noventa minutos, a equipe de Lamouchi esteve completamente impotente e acabou sofrendo uma derrota por 5 a 0.

“Foi um pesadelo. Levamos cinco gols, como posso tirar algo positivo dessa partida? Precisamos esquecer isso o mais rápido possível”, disse Lamouchi, citado pela Voetbal International

“Com onze contra onze já é difícil, imagine jogando com um a menos. Aí é missão impossível. Se você entra em campo assim como nós hoje, não pode esperar que isso não tenha consequências. Simplesmente não fomos bons o suficiente.” 

“Houve uma diferença significativa entre essas duas equipes, em todos os níveis”, continua ele, irritado. “Assumo a responsabilidade por isso, mas essa derrota dói. Isso acontece em um momento ruim, logo antes da partida para a Copa do Mundo.” 

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“Jogamos contra uma equipe de nível, que não é favorita na Copa do Mundo, mas pode chegar longe. Provavelmente, nosso goleiro foi o jogador que mais tocou na bola. Não consigo encontrar nada de positivo, a não ser que não tivemos lesões”, conclui o técnico. 

A Tunísia, assim como a seleção holandesa, está no Grupo F da Copa do Mundo. A equipe estreia com um confronto importante contra a Suécia, depois enfrenta o Japão. A última partida da fase de grupos será, portanto, contra a seleção holandesa.

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