Grande pânico em Stamford Bridge: a transmissão não mostra o replay após um momento terrível

Na tarde de segunda-feira, Stamford Bridge foi abalado por um grave incidente envolvendo Jesse Derry. O estreante de 18 anos do Chelsea ficou inconsciente em campo após uma forte colisão com Zach Abbott, do Nottingham Forest. Após alguns minutos de atendimento médico, ele foi retirado do campo em uma maca.

Pouco antes do intervalo, tudo deu errado para Derry. Depois de não conseguir controlar bem a bola com o peito, ele colidiu violentamente com Abbott. O jovem talento do Chelsea levou uma pancada tão forte no queixo que caiu inconsciente na grama.

Imediatamente, o pânico tomou conta dos jogadores, que gritaram para que a equipe médica entrasse em campo. A direção da Viaplay não mostrou o replay do incidente, pois ainda não está claro como está a situação de Derry. Após cerca de dez minutos de atendimento médico, ele foi retirado do campo em uma maca e substituído por Liam Delap.

Enquanto isso, o árbitro Anthony Taylor havia marcado um pênalti a favor do Chelsea. Cole Palmer poderia ter posto fim à seca de gols do Chelsea na Premier League, que já durava quase nove horas, mas seu chute da marca dos 11 metros foi defendido por Matz Sels. Assim, as duas equipes foram para o intervalo com o placar em 0 a 2.