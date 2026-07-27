Como informa o kicker na mais recente reportagem, o avançado cobiçado está "inclinado" para uma transferência para o BVB. A Borussia já deverá estar ciente da posição de El Mala, pelo que o Dortmund também não sente neste momento qualquer pressão para agir nas negociações.

Pouco depois, a Bild reforçou a informação e noticiou igualmente que El Mala deixou claro, numa troca de contactos com o BVB, que consegue imaginar bem uma mudança para Dortmund. Segundo a publicação, o internacional sub-21 só aguarda agora um acordo entre os dois clubes para poder assinar um contrato de cinco anos até 2031 com os Schwarzgelben. "O otimismo no BVB é grande de que o negócio será concluído nos próximos dias", diz a reportagem.

Nos últimos dias, foi dito várias vezes que o BVB tinha apresentado uma primeira proposta em Colónia, mas esta ficou muito abaixo do pacote global de 50 milhões de euros alegadamente exigido.

A proposta e a abordagem do Dortmund terão mesmo, segundo o Geissblog, causado grande irritação no Effzeh. Segundo a reportagem o clube mostrou-se "em desacordo com a forma como os responsáveis de Dortmund terão tentado influenciar o jogador para tornar uma transferência mais provável", lê-se literalmente. Como consequência, no Geißbockheim decidiu-se internamente interromper imediatamente quaisquer negociações com a Borussia.

Sky falou de um pacote com uma verba fixa de 26 milhões de euros, bem como até 16 milhões de euros em bónus. No entanto, apenas metade desse valor seria realisticamente alcançável. Assim, as alegadas condições impostas pelo BVB passavam por El Mala ser eleito jogador da temporada e melhor marcador. Também uma nomeação para a Bola de Ouro deveria render milhões ao Effzeh.

A BILD escreveu sobre 34 milhões de euros fixos mais seis milhões de euros em bónus. Segundo informações do kicker, a oferta também terá incluído uma quantia fixa superior a 30 milhões de euros, mas, ainda assim, o pacote global não se aproximava do valor desejado pelos responsáveis de Colónia. O diretor desportivo do BVB, Ole Book, falou de uma "abundância de informações falsas" sobre estes números durante o fim de semana, no âmbito da derrota no jogo de preparação contra o Fortuna Düsseldorf (1:2).

"Todas as opções em cima da mesa": para onde vai El Mala?

Embora o BVB e Book se mostrem tranquilos e confiantes, está longe de ser certo que os Schwarzgelben fiquem com o jogador. A AS Roma deverá estar disposta a pagar bastante mais de 40 milhões de euros pelo extremo-esquerdo. Da Bundesliga, por outro lado, haverá menos perigo. O RB Leipzig foi apontado como interessado, mas o rival também não deverá estar disposto a cumprir as atuais condições financeiras.

Entretanto, segundo o kicker , para El Mala "todas as opções continuam em cima da mesa". O jovem também continua a conseguir imaginar uma permanência em Colónia. O diretor desportivo Thomas Kessler já tinha deixado claro há semanas que o jogador de 19 anos também atuará pelos habitantes da cidade da catedral na próxima temporada. No arranque dos treinos, Kessler disse que houve uma ou outra proposta, "mas isso não levou à transferência. Por isso, estou firmemente convencido de que ele jogará esta temporada pelo FC".

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Transferência recorde de El Mala caiu por terra há poucas semanas

Há meses que se especula sobre o futuro de El Mala, embora o destro ainda tenha contrato com o Colónia até 2030. O FC já deverá ter aceite uma proposta do Brentford FC no início do verão de transferências, mas o próprio El Mala terá recusado a transferência.

O astro em ascensão participou em todos os 34 jogos da última temporada da Bundesliga e somou 13 golos e cinco assistências. Apesar da sua forte temporada de estreia na principal divisão alemã, o ex-selecionador da Alemanha Julian Nagelsmann prescindiu de o convocar para o Mundial.







