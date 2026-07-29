Grande oportunidade surge para o PSV: ponta cobiçado recusa milhões da Arábia Saudita

O PSV tem uma chance séria de contratar Giorgi Tsitaishvili, informa o jornalista italiano especializado em transferências Rudy Galetti. O ponta de 25 anos está livre no mercado após sua saída do Dínamo de Kiev.

No momento, o técnico Peter Bosz tem opções suficientes à disposição pelos lados do campo. Com Ruben van Bommel e Couhaib Driouech, ele tem dois pontas-esquerdas no elenco, e Dennis Man e Esmir Bajraktarevic podem atuar pela direita. Além disso, Ivan Perisic pode jogar dos dois lados.

Ainda assim, o clube segue atento a mais um reforço. Isso possivelmente tem a ver com o retorno de Van Bommel após lesão ou com a possível saída de Perisic. O croata de 37 anos não escondeu que gostaria de voltar ao seu antigo amor, a Inter.

Tsitaishvili é um ponta versátil, que pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita. O internacional georgiano é conhecido por sua velocidade, dribles e estilo de jogo direto, buscando com frequência o duelo no um contra um. Graças à sua capacidade de jogar com os dois pés, ele também pode ser utilizado em ambos os lados do campo.

O atacante de 25 anos foi formado no Dínamo de Kiev, mas atuou nos últimos anos por empréstimo em diferentes clubes. Na temporada passada, disputou 35 jogos pelo FC Metz, nos quais marcou 3 vezes e deu 2 assistências. Como seu contrato terminou neste verão, Tsitaishvili pode ser contratado sem custos de transferência.

O PSV quer aproveitar isso da melhor maneira. Segundo Galetti, o clube de Eindhoven, junto com o Freiburg, tem as “melhores cartas na mesa”. O próprio Tsitaishvili ainda não tomou nenhuma decisão.

Ele, porém, já deixou claro que, em todo caso, não vai se transferir para a Arábia Saudita. O atacante tinha em mãos uma oferta muito lucrativa do Al Taawoun, mas disse não aos milhões do Oriente Médio. Ele quer permanecer atuando na Europa a qualquer custo.