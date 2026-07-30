Segundo reportagem da Bild, o Porto entrou na disputa por Pejcinovic. O campeão português já teria até apresentado uma primeira proposta ao Wolfsburg. No entanto, os 23 milhões de euros oferecidos teriam sido considerados insuficientes pelo clube da segunda divisão, e o VfL rejeitou imediatamente.

O Porto, porém, não quer se deixar desanimar tão rapidamente e segue esperançoso em contratar Pejcinovic. Assim, é bem possível que em breve uma segunda proposta de Portugal chegue aos Lobos. Segundo informações, eles querem ao menos 25 milhões de euros pelo jogador de 21 anos, cujo contrato com o clube da Baixa Saxônia ainda é válido até 2029.

Recentemente, o Stuttgart também já havia esbarrado na pedida do VfL. Pejcinovic é tratado como desejo absoluto dos suábios e deve chegar independentemente do futuro de Ermedin Demirovic. Nos últimos dias, houve repercussão em torno do atacante da seleção da Bósnia, quando a Sky informou que o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, estaria aberto a uma venda de Demirovic, que estaria sendo cobiçado, entre outros, por Fenerbahçe e Juventus de Turim.

O que aconteceria com Demirovic em uma transferência de Pejcinovic? Questão no mercado gerou irritação no VfB Stuttgart

"Fiquei irritado e, sinceramente, também incomodado com parte do que foi discutido ali", criticou Hoeneß pouco depois, em entrevista à Bild, e deixou claro que quer manter Demirovic: "Meu objetivo é sempre ter os melhores jogadores no VfB, e Medo é um dos nossos melhores jogadores."





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Portanto, o Stuttgart não tem uma necessidade urgente no ataque. Com Demirovic e, principalmente, Deniz Undav, já há dois titulares de alto nível à disposição. Como opção para disputar posição, o clube já havia contratado Jeremy Arevalo em janeiro, mas o equatoriano ainda precisou se adaptar em seu primeiro semestre. Em Jovan Milosevic, que voltou inicialmente após empréstimos a Partizan Belgrado e Werder Bremen, o elenco ainda conta atualmente com um quarto centroavante, embora o sérvio deva ser negociado.

Se Pejcinovic chegar, o Stuttgart teria boa profundidade na posição de centroavante para a próxima temporada de Liga dos Campeões. Recentemente, o VfB teria oferecido aos Lobos um pacote total de 18 milhões de euros pelo jogador da seleção alemã sub-21, mas sem sucesso. O fato de o Porto, ao que tudo indica, ter entrado agora na disputa por Pejcinovic como um concorrente de peso torna ainda mais improvável que o Wolfsburg recue de sua exigência de 25 milhões. Segundo a Bild , o VfB agora planeja inicialmente oferecer 22 milhões de euros em taxa de transferência, provavelmente ainda insuficientes.

Dzenan Pejcinovic aparentemente prefere o VfB Stuttgart

O que favorece o quarto colocado da última temporada da Bundesliga: ao que tudo indica, o Stuttgart segue sendo o destino preferido de Pejcinovic, que quer deixar o Wolfsburg após o rebaixamento, mas permanecer na Alemanha. A perspectiva esportiva com futebol de Liga dos Campeões pesa a favor do VfB, e, além disso, uma mudança para a metrópole suábia o deixaria novamente mais perto de sua terra natal, Munique. Depois de atuar inicialmente nas categorias de base do Bayern de Munique, Pejcinovic se transferiu aos 12 anos para o Augsburg e, em 2022, saiu do sub-19 do FCA rumo ao Wolfsburg.





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Depois de ter sido emprestado em 2024/25 ao então clube da segunda divisão Fortuna Düsseldorf e de sofrer ali sua segunda fratura no metatarso, Pejcinovic deslanchou no VfL na temporada passada. Em 34 partidas por todas as competições, o atacante marcou 12 gols e assim despertou o interesse de outros clubes.

No Porto, Pejcinovic também disputaria a Liga dos Campeões, mas não atuaria no dia a dia em uma liga de elite. Além disso, a proximidade com sua terra natal naturalmente deixaria de existir em uma transferência para Portugal.

Concorrente na disputa por Dzenan Pejcinovic? Porto também incomodou o VfB Stuttgart dentro de campo

Neste verão, o Porto já se reforçou para a posição de centroavante com o ex-atacante da Bundesliga Andre Silva, que voltou do Elche ao clube em que foi formado. A estrela ofensiva do Porto, Samu Aghehowa, que vem sendo constantemente ligado a grandes clubes europeus da mais alta prateleira, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado em fevereiro e deve ficar fora até o fim de outubro. Sua função foi dividida recentemente entre Terem Moffi, emprestado pelo OGC Nice para o último semestre, e o atacante da seleção turca Deniz Gül, mas nenhum dos dois conseguiu convencer com regularidade.

Enquanto isso, o Porto agora pode causar incômodo ao VfB no mercado de transferências, depois de os portugueses já terem feito isso em campo na temporada passada. Nas oitavas de final da Liga Europa, eles eliminaram o Stuttgart: no jogo de ida, fora de casa, o Porto venceu por 2 a 1 graças aos gols de Moffi e da joia Rodrigo Mora, e também no jogo de volta, no Porto, o VfB perdeu por 2 a 0 apesar de inúmeras chances e foi eliminado. Os portugueses caíram então uma fase depois, nas quartas de final, diante do Nottingham Forest (1 a 1, 0 a 1).