Grande negócio estaria prestes a ser fechado: o Liverpool receberá 1,6 bilhão de euros?

Conforme confirmou o Fenway Sports Group, acionista majoritário do Reds, ao Financial Times, há atualmente negociações com um consórcio liderado pelo empresário Amit Bhatia sobre a venda de uma grande parcela das ações do clube da Premier League.

Bhatia havia vendido recentemente suas ações do Queens Park Rangers. O Guardian afirma que o megacontrato em questão envolve 30% das ações do Liverpool, no valor de 1,6 bilhão de euros. Ainda há especulações sobre uma possível participação do fundador da Amazon, Jeff Bezos, que, no entanto, ainda não teria certeza se realmente deseja entrar como investidor.

Também ainda não está claro em que medida parte da venda poderia aumentar o orçamento de transferências dos Reds para o próximo verão.

FC Liverpool: temporada decepcionante, apesar das contratações de 500 milhões

Já na janela de transferências do verão de 2025, o Liverpool havia empreendido uma campanha de contratações gigantesca e contratado novos jogadores por quase 500 milhões de euros. Entre outros, chegaram Alexander Isak por 145 milhões, Florian Wirtz por 125 milhões e Hugo Ekitike por 95 milhões.

No entanto, o sucesso esportivo não se concretizou, pelo menos a curto prazo: na Liga dos Campeões, o time de estrelas recém-contratado foi eliminado nas quartas de final; no campeonato, acabou conseguindo, por pouco, a classificação para a Liga dos Campeões, ficando em quinto lugar. Na FA Cup, seguiu-se uma goleada de 0 a 4 contra o Manchester City nas quartas de final, e na Copa da Liga a campanha terminou já na 4ª rodada, após uma atuação desastrosa contra o Crystal Palace.

Como resultado da temporada pouco satisfatória em termos esportivos, o técnico campeão Arne Slot foi demitido no final de maio. Seu sucessor é Andoni Iraola, que ainda terá que resolver algumas questões no elenco neste verão: além do ícone do clube, Mohamed Salah, também deixou o LFC o zagueiro Ibrahima Konaté. O francês se transfere para o Real Madrid sem custo de transferência. Como substitutos, Victor Muñoz e Jeremy Jacquet já foram contratados por mais de 100 milhões de euros.

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