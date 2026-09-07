Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Wehda v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Grande movimentação no último dia: 20 negociações incendeiam o mercado da Roshan League

Mercado da bola
Campeonato Saudita
Al-Ahli
Al-Ittihad
G. Wijnaldum
Arábia Saudita
Países Baixos

Wijnaldum é a mais recente contratação do Al-Ittihad

  Caiu o pano, no último domingo, sobre a janela de transferências de verão na Arábia Saudita, em meio a uma grande movimentação no último dia do mercado.

O jornal "Okaz" afirmou que os clubes anunciaram uma série de negócios que incluíram o reforço dos elencos e a troca de jogadores entre clubes da Roshn League e das diferentes divisões, além da contratação de novos nomes estrangeiros, elevando o número de negócios do dia final a 20 transferências oficiais.

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

As principais movimentações do último dia foram as seguintes:

 Murad Khadri, do Al-Wahda para o Al-Shabab

Campeonato Saudita
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

Ricardo Matias, do Al-Ahli para o Al-Shabab

 Abdullah Hawsawi, do Al-Shabab para o Al-Najma

 Mamadou Sangaré, do Al-Qadsiah para o Manchester City Sub-21

Wijnaldum, para o Al-Ittihad

Ingressos para as partidas da Roshn League sauditaCompre seu ingresso agora!

Ibrahima Diaby, do Cercle Brugge para o Al-Ahli

Saeed Baatiyah, do Al-Fateh para o Al-Ahli

Fawaz Al-Saqour, do Al-Ittihad para o Al-Khaleej

Fahad Al-Rashidi, do Al-Taawoun para o Al-Khaleej

Yago Souza, do América Mineiro para o Al-Feiha

Turki Al-Jaadi, do Al-Taawoun para o Al-Feiha

 Ali Al-Hassan, do Al-Nassr para o Al-Fateh

Hossam Al-Sadeq, do Ittihad Tanger para o Al-Fateh

Fares Al-Ghamdi, do Al-Ettifaq para o Al-Taawoun

Ibrahim Mahnashi, do Al-Qadsiah para o Al-Taawoun

Nasser Al-Hulail, do Al-Najma para o Al-Taawoun

Ammar Al-Yuhaibi, do Al-Qadsiah para o Abha

Mateo Borrell, do Al-Ittihad para o Abha

Pedro Henrique, para o Al-Ettifaq

Abdulelah Hawsawi, do Al-Ittihad para o Al-Ettifaq

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google