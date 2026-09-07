Caiu o pano, no último domingo, sobre a janela de transferências de verão na Arábia Saudita, em meio a uma grande movimentação no último dia do mercado.
O jornal "Okaz" afirmou que os clubes anunciaram uma série de negócios que incluíram o reforço dos elencos e a troca de jogadores entre clubes da Roshn League e das diferentes divisões, além da contratação de novos nomes estrangeiros, elevando o número de negócios do dia final a 20 transferências oficiais.
Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"
As principais movimentações do último dia foram as seguintes:
Murad Khadri, do Al-Wahda para o Al-Shabab
Ricardo Matias, do Al-Ahli para o Al-Shabab
Abdullah Hawsawi, do Al-Shabab para o Al-Najma
Mamadou Sangaré, do Al-Qadsiah para o Manchester City Sub-21
Wijnaldum, para o Al-Ittihad
Ibrahima Diaby, do Cercle Brugge para o Al-Ahli
Saeed Baatiyah, do Al-Fateh para o Al-Ahli
Fawaz Al-Saqour, do Al-Ittihad para o Al-Khaleej
Fahad Al-Rashidi, do Al-Taawoun para o Al-Khaleej
Yago Souza, do América Mineiro para o Al-Feiha
Turki Al-Jaadi, do Al-Taawoun para o Al-Feiha
Ali Al-Hassan, do Al-Nassr para o Al-Fateh
Hossam Al-Sadeq, do Ittihad Tanger para o Al-Fateh
Fares Al-Ghamdi, do Al-Ettifaq para o Al-Taawoun
Ibrahim Mahnashi, do Al-Qadsiah para o Al-Taawoun
Nasser Al-Hulail, do Al-Najma para o Al-Taawoun
Ammar Al-Yuhaibi, do Al-Qadsiah para o Abha
Mateo Borrell, do Al-Ittihad para o Abha
Pedro Henrique, para o Al-Ettifaq
Abdulelah Hawsawi, do Al-Ittihad para o Al-Ettifaq
Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"