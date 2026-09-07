Caiu o pano, no último domingo, sobre a janela de transferências de verão na Arábia Saudita, em meio a uma grande movimentação no último dia do mercado.

O jornal "Okaz" afirmou que os clubes anunciaram uma série de negócios que incluíram o reforço dos elencos e a troca de jogadores entre clubes da Roshn League e das diferentes divisões, além da contratação de novos nomes estrangeiros, elevando o número de negócios do dia final a 20 transferências oficiais.

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As principais movimentações do último dia foram as seguintes:

Murad Khadri, do Al-Wahda para o Al-Shabab

Ricardo Matias, do Al-Ahli para o Al-Shabab

Abdullah Hawsawi, do Al-Shabab para o Al-Najma

Mamadou Sangaré, do Al-Qadsiah para o Manchester City Sub-21

Wijnaldum, para o Al-Ittihad

Ibrahima Diaby, do Cercle Brugge para o Al-Ahli

Saeed Baatiyah, do Al-Fateh para o Al-Ahli

Fawaz Al-Saqour, do Al-Ittihad para o Al-Khaleej

Fahad Al-Rashidi, do Al-Taawoun para o Al-Khaleej

Yago Souza, do América Mineiro para o Al-Feiha

Turki Al-Jaadi, do Al-Taawoun para o Al-Feiha

Ali Al-Hassan, do Al-Nassr para o Al-Fateh

Hossam Al-Sadeq, do Ittihad Tanger para o Al-Fateh

Fares Al-Ghamdi, do Al-Ettifaq para o Al-Taawoun

Ibrahim Mahnashi, do Al-Qadsiah para o Al-Taawoun

Nasser Al-Hulail, do Al-Najma para o Al-Taawoun

Ammar Al-Yuhaibi, do Al-Qadsiah para o Abha

Mateo Borrell, do Al-Ittihad para o Abha

Pedro Henrique, para o Al-Ettifaq

Abdulelah Hawsawi, do Al-Ittihad para o Al-Ettifaq

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