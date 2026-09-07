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Andreas Koenigl

Traduzido por

Grande lucro em transferência apesar de 0 minutos em campo! RB Leipzig deve acertar contratação de última hora

Bundesliga
Mercado da bola
S. Suleiman
Leipzig
Al Qadsiah
Campeonato Saudita

Aparentemente, Suleman Sani está deixando o RB Leipzig após apenas meio ano e, apesar de não ter somado um único minuto em campo, gera um considerável lucro em transferência.

Ele não jogou um único minuto pelo RB Leipzig, ainda assim o clube aparentemente vendeu o jovem Suleman Sani com um lucro considerável de três milhões de euros ao Al-Qadsiah FC, da Saudi Pro League. É o que informa a Sky.

Segundo a reportagem, o clube, que também garantiu os serviços da joia do City Mahamadou Sangare, pagará até oito milhões de euros, incluindo bônus, pelo ponta nigeriano de 20 anos. No deserto, ele deve assinar um contrato de três anos com opção por mais uma temporada.

A confirmação oficial da transferência ainda não saiu, mas o negócio já teria sido concluído com sucesso no domingo, último dia da janela de transferências na Arábia Saudita.

Sani havia chegado a Leipzig apenas no inverno passado, vindo do clube da primeira divisão eslovaca AS Trencin por cinco milhões de euros, mas, também por causa de lesões, nunca esteve no elenco profissional do RB.

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