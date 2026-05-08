"Grande interesse em Bradley Barcola: vários grandes clubes europeus disputam sua contratação"

O atacante francês Bradley Barcola, de 23 anos, pode deixar o Paris Saint-Germain neste verão. Ele está na mira de vários grandes clubes europeus, segundo informa a filial alemã da Sky Sports.

De acordo com a Sky Sports, Barcola pode dar um salto para a Premier League, sendo o Arsenal e o Liverpool os principais nomes citados. O FC Barcelona também é mencionado como um possível novo destino do jogador da seleção francesa.

Barcola não tem vaga garantida no time titular do Paris nesta temporada. A concorrência é acirrada, o que faz com que o atacante entre regularmente como reserva ou seja substituído precocemente. Há rumores de que, por isso, o jogador não esteja totalmente satisfeito em Paris.

Além da Inglaterra e da Espanha, a Alemanha também é citada como possível novo destino. Segundo a Sky, o diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, também estaria interessado. Ele teria explorado as possibilidades nos últimos dias.





Barcola chegou no verão de 2023, vindo do Olympique de Lyon, por cerca de 45 milhões de euros. Os clubes terão, portanto, que abrir os bolsos para contratar o atacante, que tem contrato com o Paris até o verão de 2028. Seu valor de mercado atual é estimado em cerca de 70 milhões de euros.

Sua passagem por Paris tem sido um grande sucesso em termos esportivos. Ele conquistou duas vezes o título nacional e a Copa da França. Além disso, na última temporada, venceu a Liga dos Campeões ao derrotar o Inter por 5 a 0 na final, contribuindo com uma assistência.

O futuro de Barcola ainda é incerto. O que é certo é que, no dia 30 de maio, o PSG disputará a final da Liga dos Campeões contra o Arsenal. Para Barcola, essa pode ser sua última partida com a camisa do PSG.