Mais um jogador deixou a concentração da seleção do Egito, montada durante o período da data Fifa, dias depois de Mohamed Salah, astro do Trabzonspor da Turquia, também ter saído.

Salah deixou a concentração da seleção do Egito após a partida contra Angola, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações, que terminou empatada sem gols, e ele foi substituído durante o segundo tempo.

A Federação Egípcia anunciou que Salah deixou a concentração e desfalcará a equipe na partida contra o Sudão do Sul, pelas mesmas eliminatórias, por ela ser disputada em um gramado de "tartan", no qual ele não pode jogar.

E nesta quinta-feira, o Nice, da França, anunciou a saída de seu jogador Mohamed Abdelmonem da concentração da seleção do Egito, antes do amistoso contra a África do Sul, com base em um acordo mútuo entre as partes.

Mohamed Abdelmonem se juntou à lista da seleção do Egito na última convocação, mas não entrou em campo diante de Angola, e não viajou ao Sudão do Sul, por receio de que ele se lesionasse no gramado de "tartan".

O Nice emitiu nesta data um comunicado oficial no qual afirmou: "Em acordo mútuo com a comissão da seleção egípcia, Mohamed Abdelmonem deixou a concentração da seleção para preservar sua condição física e sua integridade".

E completou: "Esta decisão foi tomada de forma conjunta, tendo em vista as condições em que foi disputada a partida das eliminatórias da Copa Africana de Nações, sobretudo em um campo de grama sintética, e com o desejo compartilhado de não arriscar a saúde do jogador".

E acrescentou: "O Nice faz tudo o que está ao seu alcance para garantir que Mohamed, assim como todos os seus jogadores internacionais, possa se juntar à seleção de seu país e representá-la nas melhores condições possíveis, dando atenção especial à sua saúde, à sua recuperação e à sua integridade física".

E concluiu: "O clube gostaria de agradecer à comissão da seleção egípcia pelo acordo mútuo e pela compreensão, e pelo trabalho que realizaram com Mohamed durante esta convocação. Mohamed agora dará continuidade ao seu trabalho no Nice para se preparar nas melhores condições para os próximos desafios".

Mas o curioso é que foi o Nice que anunciou a notícia da saída de Mohamed Abdelmonem da concentração, e a Federação Egípcia não emitiu qualquer esclarecimento até o momento da redação destas linhas.

Por sua vez, o jornalista Ahmed Shobair afirmou, em declarações ao rádio: "Mohamed Abdelmonem também não estará presente na partida contra a África do Sul (no próximo domingo), e, de forma muito clara, há um incômodo, um grande incômodo entre Mohamed Abdelmonem e a comissão técnica e administrativa".

E prosseguiu: "Espero que o assunto se encerre logo entre a comissão técnica da seleção e Abdelmonem, em vez de se agravar de forma significativa, porque estão aborrecidos com ele, e têm razão".

E acrescentou: "Eu não sou injusto com nenhum jogador, mas a comissão técnica tem razão em estar irritada com Mohamed Abdelmonem, e peço ao jogador que tenha a iniciativa de encerrar o desentendimento e a irritação, porque precisamos dele e de todos os jogadores da seleção".

A irritação da comissão técnica se deve à recusa de Abdelmonem em participar da partida contra o Sudão do Sul, à chegada de uma carta do Nice solicitando que ele fosse retirado do confronto, e agora à sua saída da concentração após negociações entre o clube e a comissão técnica da seleção.



