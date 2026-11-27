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O caso Jamal Musiala ainda paira sobre o Bayern de Munique.

As declarações do membro do conselho fiscal Karl-Heinz Rummenigge sobre Jamal Musiala não teriam sido bem recebidas no Bayern de Munique.

Segundo uma reportagem do Bild, pessoas ligadas ao clube afirmam que até colegas da cúpula consideram que o dirigente de 71 anos passou dos limites. Internamente, haveria "grande incompreensão" diante da dureza das palavras de Rummenigge.

A palavra "prejudicial ao clube" teria até sido usada nesse contexto. O Bayern também estaria preocupado com o possível impacto das declarações de Rummenigge no valor de mercado do jogador de 23 anos, já bastante afetado pelos problemas recentes.

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Na última sexta-feira, durante o empate por 1 a 1 com o Colônia, o ex-presidente do conselho executivo do clube mais vitorioso da Alemanha manifestou sérias dúvidas de que Musiala algum dia volte a apresentar o desempenho que tinha antes da grave lesão na perna sofrida no verão europeu de 2025 e do diagnóstico de uma doença caracterizada por crises de ausência.

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Rummenigge relacionou essa avaliação à renovação de contrato milionária que Musiala assinou em fevereiro de 2025, pela qual receberia 25 milhões de euros por ano de salário-base.

"O que sabemos, infelizmente, leva a crer que será difícil voltar ao nível que ele muitas vezes mostrou aqui neste estádio", disse Rummenigge. Por isso, seria necessário "conversar com o jogador, com a família e, sobretudo, com a agência, porque, com todo o respeito, esses valores deixam de ser justificáveis".

Getty Images

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Joshua Kimmich critica duramente os dirigentes do Bayern de Munique

Depois que o caso ganhou força nos últimos dias e várias reportagens revelaram detalhes delicados sobre a relação tensa entre a direção esportiva, os dirigentes Rummenigge e Hoeneß e a agência que representa Musiala, o Bayern buscou reduzir a tensão antes da partida da Champions League em Lille, que acabaria em derrota.

Em um comunicado oficial , por exemplo, o clube afastou a suspeita de que Musiala e seus representantes soubessem da doença antes da assinatura do contrato, em fevereiro do ano passado, e tivessem omitido detalhes durante a recuperação .

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O Bayern também ressaltou que houve um diálogo construtivo com todas as partes, que agora continuará "em espírito de parceria e de forma confidencial": "A saúde do jogador está acima de tudo para os dois lados. Jamal Musiala recebe todo o apoio em seu caminho de volta."

Após a derrota para o Lille por 2 a 1, porém, o capitão Joshua Kimmich criticou duramente a forma como os dirigentes do Bayern trataram Musiala . "É claro que o clube é sempre o mais importante e está acima dos jogadores, mas não acima do ser humano. Isso é absolutamente inaceitável e não condiz com o Bayern", disse o jogador da seleção alemã.