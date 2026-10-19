Se há alguém que pode contar como as coisas mudam rápido no futebol, esse alguém é Bara Sapoko Ndiaye. O jovem de 18 anos chegou praticamente do nada ao Bayern de Munique e convenceu os dirigentes, que lhe deram um contrato permanente. Agora, porém, sua evolução estagnou, porque ele já não consegue mostrar do que é capaz.

Um retrato de sua situação atual: enquanto Sacha Boey, que estava praticamente fora dos planos, entrou aos 77 minutos na goleada por 6 a 1 sobre o RB Leipzig no fim de semana e somou 13 minutos em campo em sua primeira participação na temporada, o senegalês sequer foi relacionado.

Em 3 de janeiro deste ano, o Bayern surpreendeu com o anúncio oficial do empréstimo do jovem junto ao Gambinos Stars Africa, da Gâmbia. A princípio, não se esperava muito do meio-campista: pelas regras, ele só poderia atuar no time principal comandado por Vincent Kompany, sem a possibilidade de ganhar experiência nas categorias de base ou no segundo time do Bayern, que disputa a Regionalliga.

Segundo uma reportagem, foi o próprio Kompany quem defendeu a contratação de Ndiaye depois de se impressionar com ele no amistoso do Bayern contra o Grasshoppers. Para surpresa de muitos, o belga deu ao jovem a chance de estrear na Bundesliga já em abril e o utilizou quatro vezes até o fim da temporada.

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"Quero jogar no mais alto nível e um dia defender Senegal", disse Ndiaye no início de maio à revista do Bayern, ao falar sobre a possibilidade de atuar pela seleção de seu país. E, mais uma vez, tudo aconteceu rápido: apenas quatro semanas depois, ele estreou em um amistoso contra os Estados Unidos. A também surpreendente convocação para a Copa do Mundo e sua entrada em campo no jogo eliminatório contra a Bélgica, no torneio disputado na América do Norte, foram quase sensacionais.

O contrato com que o Bayern de Munique recompensou Bara Sapoko Ndiaye

"A trajetória de Bara Ndiaye é absolutamente extraordinária. Para todos nós, é surpreendente e impressionante a rapidez com que tudo aconteceu para ele", disse Jochen Sauer, diretor de desenvolvimento do Bayern, ao SPOX em outubro. Por isso, o clube de Munique lhe deu um contrato válido até 2031 durante a pausa de verão e pagou por ele uma quantia que, segundo informações, ficou entre três e quatro milhões de euros.

Mas Bara Sapoko Ndiaye também já percebeu como as coisas podem, de repente, deixar de avançar rapidamente. O saldo desanimador nesta temporada: três minutos em campo no jogo da Copa da Alemanha em Osnabrück, quando o placar de 4 a 1 já havia decidido a partida. Em duas ocasiões, ele sequer entrou na lista de relacionados de Kompany. Por que o jovem talento está tão longe de receber uma oportunidade neste momento? Kompany ainda não deu uma resposta.

E parece pouco provável que o treinador volte a utilizá-lo de repente nas próximas semanas, diante da sequência de jogos do Bayern contra Arsenal, Freiburg, Dortmund e Atlético de Madrid até o início de novembro. Após o início de uma pequena crise, com empates diante de Augsburg e Viking Stavanger, e a goleada sobre o RB Leipzig, Kompany também precisa de uma atuação convincente contra o Arsenal na Champions League. Poupar as estrelas? Fora de cogitação.

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De todo modo, ainda não está claro se, além da bela história de sua ascensão meteórica, o adolescente já pode contribuir em campo para o Bayern. Nas duas vezes em que começou jogando na reta final da temporada passada, o Bayern foi para o intervalo perdendo por 3 a 0 em Mainz e por 2 a 1 no jogo em casa contra o Heidenheim, lanterna do campeonato.

"O teste mais difícil possível para um jovem jogador", disse Kompany sobre Ndiaye após a partida em Mainz. O treinador não afirmou que ele foi reprovado nesse teste, mas a evolução de seu tempo em campo nesta temporada indica claramente isso.

Qual será o próximo passo de Bara Sapoko Ndiaye?

Para se desenvolver, porém, Ndiaye precisa de minutos em alto nível, algo que não está conseguindo no Bayern. Um empréstimo no inverno, portanto, seria uma opção que os dirigentes podem e devem considerar.

A questão é se outro clube da Bundesliga vai contratá-lo ou se Ndiaye precisará dar um passo atrás em sua trajetória para avançar a longo prazo. Afinal, jogar "no mais alto nível" é o único sonho que ele ainda não realizou aos 18 anos.