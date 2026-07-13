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Lewis HoltbyIMAGO
Sam Vreeswijk

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Grande golpe para o NAC Breda: Lewis Holtby decide encerrar sua passagem pelo clube e se despede com efeito imediato

NAC Breda
L. Holtby

Lewis Holtby deixa o NAC Breda com efeito imediato. O clube anunciou a notícia por meio de seus canais oficiais. O contrato do meio-campista de 35 anos, válido até meados de 2027, foi rescindido “de comum acordo”.

O NAC afirma que não foi uma decisão tomada levianamente. “Após uma análise cuidadosa e algumas conversas pessoais, Holtby, de 35 anos, e a diretoria do clube mantiveram, nos últimos dias, conversas intensas e em clima de confiança sobre o futuro.”

“Holtby manifestou o desejo de rescindir seu contrato antecipadamente. Em seguida, ambas as partes concordaram em rescindir a parceria com efeito imediato.”

O próprio jogador alemão também se pronunciou. “Estou imensamente grato por ter podido vestir a camisa do NAC. Desde o primeiro dia, me senti bem-vindo no clube e na cidade. A paixão dos torcedores e a atmosfera no Estádio Rat Verlegh são realmente únicas e ficarão para sempre na minha memória.”

“Desejo tudo de bom ao clube, ao elenco e aos torcedores e espero sinceramente que o NAC retorne à Eredivisie. Agradeço a todos que me apoiaram durante minha passagem por Breda. Foi uma honra fazer parte deste clube especial.”

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Holtby começou a jogar em Breda há um ano. Ele marcou um gol em sua estreia, o que fez com que o início fosse promissor. Depois disso, ele passou a ter cada vez mais dificuldade para corresponder às expectativas dentro e fora de campo.

No domingo, a revista “Voetbal International” já havia noticiado que Holtby estaria extremamente irritado com a composição do elenco e com a mentalidade de alguns jogadores. Além disso, ele discordava da visão do clube para a próxima temporada. Tudo isso, somado, levou agora à sua saída.

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