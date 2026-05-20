Grande golpe para a Espanha: craque do FC Barcelona precisa ser operado e vai perder a Copa do Mundo

A Espanha sofreu um grande revés. Fermín López sofreu uma lesão que exigirá uma cirurgia e não viajará para a Copa do Mundo de 2026, segundo Fabrizio Romano.

O meio-campista do FC Barcelona fraturou o pé e não se recuperou a tempo para a fase final do torneio mundial.

López já disputou sete partidas pela seleção espanhola e foi titular na última convocação da seleção.

O meio-campista de 23 anos causou grande impacto no meio-campo do Barcelona nesta temporada. Em trinta partidas do campeonato, ele marcou seis gols e deu nove assistências.

Na Liga dos Campeões, ele se destacou ainda mais. Na competição de bilhões, ele entrou em campo onze vezes, marcando seis gols e dando quatro assistências.

A seleção espanhola tem Dani Olmo (FC Barcelona) e Fabián Ruiz como possíveis substitutos para a posição de Fermín López.

A convocação do atual campeão europeu deve ser anunciada até 1º de junho.