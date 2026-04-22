Grande golpe para a Alemanha: jogador com 59 convocações para a seleção perde a Copa do Mundo devido a lesão

Serge Gnabry definitivamente não participará da Copa do Mundo de 2026. O atacante do Bayern de Munique confirmou a notícia ele mesmo nas redes sociais.

Um dia antes da partida do Bayern contra o VfB Stuttgart, em 19 de abril, Gnabry sofreu uma lesão na virilha durante o treino.

O Bayern imediatamente descartou sua participação no restante da temporada, mas ainda havia esperança de que o atacante de 30 anos pudesse se recuperar a tempo para a Copa do Mundo. Agora, isso não será possível.

“Os últimos dias foram difíceis de aceitar”, escreve Gnabry no Instagram. “Uma temporada com o Bayern, na qual, depois de ter conquistado novamente o título da Bundesliga neste fim de semana, ainda há muitos jogos a disputar.”

“Quanto ao sonho da Copa do Mundo com a seleção alemã: infelizmente, para mim, ele acabou. Assim como o resto do país, vou torcer pelos rapazes de casa.”

“Agora é hora de me concentrar na recuperação e na preparação para a nova temporada. Obrigado por todas as mensagens”, disse Gnabry.

Gnabry é normalmente uma peça fundamental para o técnico Julian Nagelsmann, que o escalou nas últimas partidas internacionais contra a Suíça e Gana. Contra os suíços, o jogador com 59 convocações (26 gols) ainda marcou um gol e deu uma assistência.