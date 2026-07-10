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Khaled Mahmoud

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Grande golpe... O Barcelona está a um passo de sua segunda contratação

K. Adeyemi
Barcelona
Borussia Dortmund
Bundesliga
La Liga
Alemanha
Espanha

Todos recusaram... e ele escolheu o Barcelona

O alemão Karim Ademi está a um passo de ser transferido oficialmente do Borussia Dortmund para o Barcelona, enquanto o Barça continua reforçando seu ataque, em preparação para a nova temporada, na qual busca defender seu título na La Liga, e reconquistar o título da Liga dos Campeões, que não entra em seu palmarés desde 2015.

O Barcelona conseguiu, na atual janela de transferências, contratar Anthony Gordon, do Newcastle, ao mesmo tempo em que Robert Lewandowski deixou o time no final da última temporada; além disso, o gigante catalão decidiu não renovar o empréstimo do inglês Marcus Rashford, do Manchester United.

O renomado especialista em transferências Fabrizio Romano anunciou que o Barcelona fechou acordo para contratar Ademi, O acordo direto entre a diretoria do Barça e o Dortmund fechou a transação por 22 milhões de euros como valor fixo, além de 7 milhões de euros em bônus e incentivos financeiros variáveis, vinculados à frequência de participações do jogador com a equipe e ao número de títulos e campeonatos que ele conquistar com a camisa azul e vermelha.

O jornal destacou que Ademi foi decisivo em sua decisão desde o início, tendo recusado outras ofertas e insistido em se transferir exclusivamente para o Barcelona. Está previsto que o jovem astro assine um contrato de longo prazo, com duração de cinco anos completos, no “Camp Nou”.

O clube alemão está ciente de que se encontra em uma posição negocial mais delicada, já que o contrato de Ademi termina em junho de 2027 e ele não pretende renová-lo; por isso, teme que ele saia de graça ao final do contrato.

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