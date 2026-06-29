Grande erro de contratação do Ajax causa grande impacto na Copa do Mundo e pode, de repente, ir para o Borussia Dortmund

Benjamin Tahirovic chamou a atenção do Borussia Dortmund, segundo informa a Sky Sports Germany, que costuma ser bastante confiável. O bósnio causou grande impressão no Dortmund durante a Copa do Mundo.

Tahirovic foi titular nas duas primeiras partidas da Bósnia e Herzegovina na fase de grupos. Nessa fase, o país empatou em 1 a 1 com o Canadá e perdeu por 4 a 1 para o mesmo adversário.

No fim, os bósnios venceram o Catar por 3 a 1 na última partida, garantindo assim a classificação para a próxima fase com quatro pontos. Nessa partida, ele entrou em campo no segundo tempo.

Na próxima fase do torneio mundial, o país balcânico enfrentará os Estados Unidos. A partida está marcada para a madrugada de quarta para quinta-feira.

Tahirovic, portanto, causou ótima impressão no Dortmund nessas três partidas. O clube já entrou em contato com seu agente. Também há negociações com o Brøndby sobre uma transferência de dez milhões de euros.

Tahirovic joga pelo Brøndby desde o ano passado. O clube dinamarquês o contratou por três milhões de euros do Ajax, que o havia comprado da AS Roma por oito milhões no verão de 2023.

O jogador, que soma 31 convocações pela seleção, disputou 31 partidas pelo clube dinamarquês nesta temporada. Ele marcou um gol e deu uma assistência. Pelo Ajax, ele entrou em campo 39 vezes.