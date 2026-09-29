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imago-sport-1083535765.jpgZUMA Press Wire
Bart DHanis
Traduzido por

Grande drama para o FC Barcelona: grande destaque se machuca para semanas cruciais

Barcelona

Raphinha deixou o campo lesionado na tarde desta terça-feira durante o amistoso entre Austrália e Brasil (2 a 4). A gravidade da lesão ainda terá de ser confirmada.

O atacante da Seleção Brasileira começou como titular na tarde desta terça-feira, na Austrália. O time de Carlo Ancelotti não começou bem a partida e em determinado momento chegou até a ficar em desvantagem no placar.

Foi o próprio Raphinha quem marcou o gol de empate nos acréscimos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Depois do intervalo, porém, o atacante do Barcelona não voltou a campo.

Ele permaneceu no vestiário com uma lesão muscular, como a confederação brasileira já confirmou. Endrick entrou em seu lugar.

A gravidade exata da lesão ainda terá de ser confirmada. A confederação do Brasil divulgará mais tarde, nesta terça-feira, uma nova atualização sobre o problema físico do atacante.

A notícia é um duro golpe para o Barcelona. No fim de outubro, o clube enfrentará o arquirrival Real Madrid em LaLiga e o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

Raphinha vive uma temporada impressionante pelo Barça. Em apenas sete partidas de liga, ele já marcou doze vezes. Além disso, também já deu três assistências.

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