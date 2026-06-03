Grande drama: os Estados Unidos recusam categoricamente a entrada de jogador com 86 partidas pela seleção na fronteira

O jogador da seleção suíça Breel Embolo não poderá entrar nos Estados Unidos. Sua ESTA (uma autorização eletrônica de viagem obrigatória para viajantes que desejam entrar nos Estados Unidos sem visto) não foi aprovada, segundo o Politico.

Embolo foi convocado pelo técnico Murat Yakin para a Copa do Mundo nos Estados Unidos e no México. A seleção europeia partiu na terça-feira para San Diego para o torneio, mas Embolo ficou para trás no hotel.

A Federação Suíça informou em um comunicado que seu pedido de ESTA havia sido aprovado naquela manhã, mas, pouco depois, o pedido voltou a ser “analisado mais detalhadamente”.

O Politico explica por que Embolo não consegue entrar no país. O atacante, que joga pelo clube francês Stade Rennes, teve problemas legais no passado.

Um tribunal suíço o condenou em 2023 por proferir ameaças contra uma pessoa quando tinha 21 anos. Um recurso do jogador foi indeferido em setembro passado.

Em junho de 2025, quando seu recurso ainda estava em andamento, ele chegou a estar nos EUA. Na ocasião, ele até marcou um gol quando a Suíça derrotou os EUA por 4 a 0 em um amistoso.

Atualmente, o jogador com 86 partidas pela seleção está no hotel da equipe no aeroporto de Zurique, onde dá autógrafos aos fãs. Ainda não se sabe se ele poderá viajar para os Estados Unidos posteriormente.