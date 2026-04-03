Grande drama: jovem promessa do Ajax, com 18 partidas na Eredivisie, terá que passar por uma cirurgia

Jan Faberski sofreu uma grave lesão no joelho, conforme informou o atacante do PEC Zwolle através de suas redes sociais. O jogador canhoto, emprestado pelo Ajax, precisará ser operado e ficará fora dos gramados por enquanto.

Faberski se lesionou durante a partida das eliminatórias para a Eurocopa entre a seleção sub-21 da Polônia (4 a 1) e a da Armênia, na semana passada.





Ele se pronunciou sobre o drama pessoal pelo Instagram. “É difícil e doloroso escrever que, por um tempo, não poderei fazer o que mais gosto. Mas continuo otimista e sei que voltarei mais forte do que nunca.”

“Vou passar por uma cirurgia e tenho um longo caminho de recuperação pela frente. Enfrento esse desafio com energia positiva e sou grato às pessoas que me apoiam”, conclui ele.

Faberski está emprestado ao PEC Zwolle nesta temporada. Até agora, ele tem atuado principalmente como reserva. Pelo time, ele deu duas assistências. Ele ainda não marcou nenhum gol em 18 partidas da VriendenLoterij Eredivisie.











