Grande desastre: Koulibaly coloca o Al-Hilal em apuros antes do início da temporada

O senegalês Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal, entrou com força no centro das críticas durante a pré-temporada, após apresentar um desempenho totalmente distante da imagem que a torcida do Al-Hilal conhecia desde a sua chegada ao clube, deixando a equipe diante de uma crise técnica complexa em um momento delicado.

Koulibaly havia sofrido uma lesão na coxa nas últimas semanas da temporada passada, antes de voltar a atuar pela seleção de Senegal na Copa do Mundo de 2026. No entanto, o seu desempenho desde o retorno levantou muitos pontos de interrogação, tanto do ponto de vista físico quanto técnico.

Crise em momento delicado

O problema para o Al-Hilal não reside apenas na queda de rendimento do zagueiro senegalês, mas também no pouco tempo restante antes do início da nova temporada, já que se tornou difícil tomar a decisão de dispensá-lo e, em seguida, contratar um zagueiro estrangeiro da mesma qualidade nos poucos dias que restam da janela de transferências.

Contratar um zagueiro central de seleção exige tempo para negociar, realizar os exames médicos e, depois, conceder-lhe a oportunidade de se entrosar com o grupo, aspectos que o Al-Hilal não tem o luxo de esperar diante da proximidade das competições oficiais.

Inzaghi diante de um teste difícil

A situação se torna ainda mais complexa para o italiano Simone Inzaghi, que contava com a experiência de Koulibaly para comandar o setor defensivo, mas o nível atual do goleiro senegalês obriga o treinador a buscar soluções rápidas, seja reorganizando o sistema defensivo ou dando a oportunidade a outros jogadores.

Ao mesmo tempo, as alternativas locais não parecem suficientes para assumir a responsabilidade em uma temporada na qual o Al-Hilal terá pela frente competições nacionais e continentais fortes, o que faz da permanência de Koulibaly com o seu nível atual uma verdadeira fonte de preocupação dentro do clube.

No fim, o Al-Hilal talvez se veja obrigado a apostar na recuperação gradual do nível de Koulibaly com o início da temporada, pois a opção de substituí-lo se tornou mais complexa do que nunca.

E, se o zagueiro senegalês não conseguir recuperar o seu brilho rapidamente, o Al-Hilal pode se ver diante de uma das mais difíceis crises defensivas antes do início da temporada.