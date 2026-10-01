Grande desastre ameaça o Man City: “Os jogadores podem todos rasgar seus contratos”

Os jogadores do Manchester City podem até conseguir se desvincular de seus contratos caso o clube seja de fato declarado definitivamente culpado por violar as regras financeiras da Premier League, afirma o advogado esportivo Paul Gilroy no The Overlap, o podcast de Gary Neville.

Na última sexta-feira, a bomba explodiu na Inglaterra. O The Athletic revelou que uma comissão independente de investigação considera o Manchester City culpado de nada menos que 114 violações das regras financeiras da Premier League.

Ainda não se sabe qual punição paira sobre o clube de Manchester. Mas, segundo o jornalista do The Athletic David Ornstein, que trouxe a história a público e também está à mesa, ela será pesada.

“Se você ouve o tom da comissão. Essa punição vai ser muito pesada. Tudo está sobre a mesa: multas, rebaixamento, perda de pontos, proibição de transferências. Realmente tudo. Eu também não sei, mas me parece muito improvável que eles joguem na Premier League na próxima temporada”, especula ele.

Segundo Gilroy, os jogadores do Manchester City poderiam rescindir seus contratos se o clube também for considerado culpado em recurso.

Ele afirmou que um jogador pode argumentar que o clube violou a ‘implied term of trust and confidence’: o empregador se comportou de tal forma que a confiança na relação de trabalho foi destruída.

No direito britânico, essa violação pode dar ao empregado o direito de encerrar o contrato e sair.