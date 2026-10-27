Ismail Kartal pediu demissão do cargo de técnico do Fenerbahçe, anunciou o clube turco nesta terça-feira. A decisão veio um dia após a derrota por 2 a 1 para o arquirrival Galatasaray, no sempre acirrado clássico de Istambul.

A diretoria divulgou um comunicado no site do clube nesta terça-feira. "Ismail Kartal comunicou à nossa direção sua decisão de deixar o cargo. Após conversas, a decisão foi analisada e aprovada com compreensão e respeito mútuos."

Kartal, de 65 anos, havia sido contratado em junho para sua quarta passagem como técnico principal do Fenerbahçe. No início de setembro, o experiente treinador já havia pedido demissão após o empate com a AS Roma na Liga dos Campeões. O pedido, porém, não foi aceito pelo presidente Aziz Yildirim. Quase dois meses depois, Kartal deixa o clube.

Kartal comandou o clube turco em 18 partidas ao todo: nove pelo campeonato e nove pela Liga dos Campeões. Sob seu comando, o Fenerbahçe conquistou nove vitórias, empatou cinco vezes e sofreu quatro derrotas. O clube ocupa a quinta posição na Süper Lig, seis pontos atrás do líder Galatasaray.

O Fenerbahçe perdeu por 2 a 1 para o Galatasaray na segunda-feira e já havia sido derrotado pelo Besiktas, seu outro rival de Istambul. Na Liga dos Campeões, sofreu uma derrota por 6 a 0 para o Aston Villa e deixou escapar uma vantagem de 2 a 0 contra o Slavia Praga (2 a 2).

Próximas partidas FB Campeonato Turco 12:00 GOZ

Segundo diversos veículos de imprensa turcos, o auxiliar técnico Dirk Kuijt assumirá o comando provisoriamente. O holandês voltou no verão passado ao clube que defendeu como jogador por algumas temporadas.

Entre 2012 e 2015, Kuijt disputou 130 partidas (37 gols) com a camisa do Fenerbahçe. Nesse período, conquistou o Campeonato Turco, a Copa da Turquia e a Supercopa.