Hiroki Ito teve na agora encerrada pausa para jogos de seleções uma bem-vinda mudança de ares. O defensor de 27 anos atuou nas quatro partidas da seleção japonesa, e em três delas foi até titular. Em um mini torneio amistoso chamado Kirin Cup, converteu sua cobrança na disputa de pênaltis na semifinal contra o Equador. Também jogou os 90 minutos na vitória na final, logo depois, contra a Nova Zelândia. No total, Ito somou 288 minutos em campo.

Em comparação, seu retrospecto após sete jogos oficiais pelo Bayern de Munique: dez minutos, saindo do banco na Champions League, na vitória por 5 a 0 sobre o FK Bodö/Glimt, quando a partida já estava há muito decidida. Pela esquerda da defesa, o técnico Vincent Kompany alterna entre o revigorado Alphonso Davies, o reforço Nathaniel Brown ou Josip Stanisic. Na zaga, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Min-Jae Kim se revezam. Kompany aparentemente já não tem utilidade para Ito.

Ao lado de Sacha Boey, candidato à venda e que ainda nem foi utilizado, Ito é um dos apenas dois jogadores de linha experientes do pequeno elenco de Munique que, até aqui, estão praticamente excluídos da ampla rotação constante de Kompany. Já são 18 jogadores com ao menos 166 minutos em campo. Serge Gnabry deve se juntar em breve a esse seleto grupo. O jogador de 31 anos havia comemorado seu retorno pouco antes da pausa para jogos de seleções e, mais recentemente, já entrou em campo três vezes pela equipe da DFB.

Como foram as duas primeiras temporadas de Hiroki Ito no Bayern de Munique?

Ito se transferiu em 2024 do Stuttgart para o Bayern de Munique pela cláusula de rescisão fixada em 23,5 milhões de euros. Por causa de duas fraturas no metatarso, ficou fora inicialmente por quase um ano e meio, com uma breve interrupção. Em novembro passado, enfim voltou, e a cúpula do futebol celebrou em uníssono, em seu retorno, uma "nova contratação interna".

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Na sequência da temporada, Ito também passou a ser utilizado com regularidade (23 jogos oficiais) e se firmou como um confiável jogador de rotação. Ora pela esquerda na linha de quatro, ora pelo centro. Na reta final da Bundesliga, que já estava decidida, Ito era praticamente presença certa: pôde começar em cinco dos últimos seis jogos. Na final da Copa da Alemanha contra o Stuttgart, ao menos entrou no decorrer da partida.

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Hiroki Ito pode deixar o Bayern de Munique no inverno

No verão, os muniquenses contrataram Nathaniel Brown, da Eintracht Frankfurt, por 50 milhões de euros, um novo lateral-esquerdo de utilização versátil, mas também liberaram Raphael Guerreiro. O futuro de Ito no Bayern de Munique já era questionado naquela época, apesar do contrato até 2028, mas os dirigentes do clube se manifestaram de forma contraditória.

O diretor esportivo Max Eberl se mostrou aberto no fim de julho a uma venda de Ito: "Se houver, no caso de Hiroki, a ideia de uma mudança, porque ele próprio percebe que a situação vai ficar difícil, então vamos tratar disso." A princípio, nada indicava isso; além disso, ele atuou em cinco dos seis amistosos de pré-temporada e, no ensaio geral contra o Heidenheim, foi inclusive o único jogador de linha do Bayern de Munique a atuar os 90 minutos.

Pouco antes do fim da janela de transferências, Ito foi então repentinamente ligado a uma transferência para o Ajax, mas ela não se concretizou. O diretor esportivo Christoph Freund disse então ao Bild: "Nunca foi nossa grande intenção liberar Hiroki. Ele é um jogador importante, que agora voltou a estar realmente em plena forma por um período mais longo."

Na prática, porém, Ito atualmente está tão distante de ser "importante" no time de Kompany quanto o Japão está de Munique. Sua situação provavelmente só mudaria com a ausência de um ou mais rivais. Caso contrário, o Bayern de Munique vai trabalhar intensamente no inverno para vender Ito.