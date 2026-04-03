Grande decepção para Arne Slot: Liverpool fica sem um dos seus principais jogadores até o final da temporada

Arne Slot terá que passar o resto da temporada sem Alisson Becker, conforme anunciou na sexta-feira em uma coletiva de imprensa. O goleiro do Liverpool se lesionou após a vitória na Liga dos Campeões contra o Galatasaray (4 a 0).

O goleiro brasileiro vem enfrentando problemas musculares desde o final de março, lesões que sofreu na partida de volta contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões. Alisson ainda sente os efeitos disso, esclareceu Slot.

O Liverpool tem dois jogos importantes programados para os próximos cinco dias. No sábado, o time enfrenta o Manchester City nas quartas de final da FA Cup; alguns dias depois, a equipe de Slot viaja para a França para a primeira partida da dupla de jogos da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

Os Reds terão que disputar ambas as partidas sem seu goleiro titular, confirma Slot. “Alisson não está na lista de convocados para os jogos contra o Manchester City e o Paris Saint-Germain, nem para a partida de volta na terça-feira, 14 de abril. Espero que ele esteja apto novamente por volta do final da temporada”, disse o ex-técnico do Feyenoord e do AZ.

No início desta temporada, o goleiro de 33 anos sofreu uma lesão no tendão da coxa e ficou fora de ação por 50 dias. Giorgi Mamardashvili foi seu substituto na época e defendeu o gol em Anfield.

Alisson mudou-se no verão de 2018 da AS Roma para o Liverpool, que pagou 72,5 milhões de euros por ele. O goleiro disputou 332 partidas pelo campeão inglês e não sofreu gols em 140 delas.

Durante a coletiva de imprensa, Slot também falou sobre Alexander Isak, que está se recuperando de uma fratura na tíbia. O técnico ainda não pôde se pronunciar sobre se o grande reforço sueco já estará disponível para os próximos jogos cruciais.