Grande crise atinge a seleção do Uruguai poucas horas antes do confronto contra a Arábia Saudita

A seleção do Uruguai enfrenta um grande problema antes de sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026 contra a Arábia Saudita, marcada para a madrugada da próxima terça-feira.

O jornal “Marca”, citando a mídia uruguaia, informou que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) não concluiu os trâmites necessários para permitir que o avião fretado que transporta a equipe do técnico Marcelo Bielsa viaje do México para os Estados Unidos.

Acrescentou ainda que essa situação de emergência levou ao atraso na partida do avião da equipe para os Estados Unidos.

A Federação Uruguaia esclareceu que a culpa recai sobre a FIFA, que era responsável pela execução desse procedimento, e não sobre a federação local.

Esse atraso causará grande confusão na programação dos preparativos do Uruguai para o confronto contra a Arábia Saudita, o que favorece a equipe árabe.