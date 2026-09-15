Como informam em uníssono vários veículos franceses e, entre outros, também o jornal Bild, o ex-treinador do Eintracht Frankfurt já precisa novamente deixar o cargo. Ele havia iniciado a temporada com uma vitória por 1 a 0 sobre o PSG na Supercopa, antes de somar, de forma um tanto decepcionante, quatro pontos em quatro jogos de liga, e de o Lens virar uma desvantagem de 2 a 1 contra o Slavia Praga na estreia da Champions League em um 3 a 2.

O motivo para a separação teria sido, em última instância, o afastamento do auxiliar Nelson Morgado. O português é considerado um confidente próximo de Toppmöller, com quem trabalhava desde 2017 e, portanto, também em Frankfurt. O profissional de 37 anos teria sido considerado incômodo demais pelos dirigentes e pelos membros franceses da comissão técnica, porque exigia deles mais empenho e mais paixão.

Por isso, o clube comunicou na segunda-feira a saída de Morgado, após o que Toppmöller teria feito oposição. Por lealdade ao seu companheiro de longa data, a intervenção em sua área de trabalho era algo inadmissível. Agora, o Lens também encerrou o capítulo com o filho da lenda dos treinadores Klaus Toppmöller.

Por que Dino Toppmöller estava sendo criticado?

Segundo informações do L'Equipe e da RMC Sport, da França, a forma de jogar de Toppmöller também não encontrava grande aprovação entre os torcedores. Assim, também teria chovido críticas depois do jogo da liga contra o Le Mans no último domingo, após o Lens transformar uma desvantagem de 2 a 0 em um empate. O próprio Toppmöller reagiu em seguida de forma irritada. "Meu time não pode começar um jogo dessa maneira. Eu ainda estava muito bravo no intervalo, e digo isso porque não podemos jogar assim. Hoje é melhor eu não dizer o que falei no intervalo. (...) A única coisa positiva é que mostramos novamente grande caráter e uma reação excelente", reclamou.

Ainda assim, Toppmöller precisou abrir mão de nada menos que seis titulares por lesão e, por isso, se viu obrigado a colocar em campo vários jovens talentos. Entre eles, também o jovem Mezian Mesloub, de 16 anos. Medidas que, em princípio, teriam agradado aos dirigentes em torno do diretor-geral Benjamin Parrot e do diretor esportivo Jean-Louis Leca. Mas o caso Morgado aparentemente fez o clima virar em pouquíssimo tempo.

Getty Images

Quando Dino Toppmöller foi auxiliar de Julian Nagelsmann?

O até aqui auxiliar Yannick Cahuzac ficará inicialmente à beira do campo no lugar de Toppmöller no Lens, que, além disso, vive um processo de reformulação. Apesar das contratações, entre elas a da ex-dupla da Bundesliga Michael Cuisance e Thorgan Hazard, o Lens obteve no verão um superávit em transferências de cerca de 44 milhões. A saída mais cara foi Mamadou Sangare, que se transferiu para o FC Brentford, da Premier League, por cerca de 48 milhões de euros.

Toppmöller havia trabalhado anteriormente por dois anos e meio em Frankfurt, antes de os caminhos se separarem em janeiro. Antes disso, celebrou como auxiliar de Julian Nagelsmann dois títulos nas temporadas 2021/22 e 2022/23 no Bayern de Munique.